L’abbiamo tanto amato in The O.C: sapete in che cosa è laureato l’attore?

L’abbiamo tanto amato in The O.C: ma sapete in che cosa è laureato l’attore? E’ accaduto prima della carriera cinematografica.

Attore molto amato, Benjamin Mckenzie ha conosciuto la fama da giovane. Il ruolo che gli ha donato la grande notorietà è stato sicuramente quello di Ryan Atwood, nel 2003. Nella serie televisiva The O.C ha vestito i panni del protagonista. Questo ruolo gli ha dato la possibilità di farsi conoscere e apprezzare.

Mentre recita nella serie, arriva anche il debutto cinematografico, nel film Juneburg. La star ci ha anche conquistato in Gotham, nel ruolo di James Gordon. Ma la carriera di Mckenzie è pienissima. Prima ancora, però, l’attore ha intrapreso un importante percorso di studi: sapete in che cosa è laureato?

Leggi anche E’ la star della famosa serie tv The O.C, chi è sua moglie: il ‘retroscena’ che non tutti conoscono

In The O.C è stato il protagonista: ma in cosa è laureato l’attore?

In The O.C l’abbiamo tanto amato nelle vesti di Ryan Atwood. Era il 2003, e l’attore entrava a far parte della serie divenuta celebre in tutto il mondo. Benjamin Mckenzie dal 2014 al 2019, è il protagonista della serie televisiva Gotham, dove interpreta il ruolo del detective James Gordon.

Leggi anche Drammatico incidente sul set: l’attore ha rischiato grosso, brutto spavento

Ed è proprio qui che l’attore ha conosciuto Morena Baccarin, sua collega in Gotham. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2015 e due anni più tardi si sono sposati. Sono diventati genitori di una bambina nel 2016, e quest’anno, è nato il secondogenito. Si mostrano spesso insieme ed in particolare sui social, gli scatti non mancano. Mckenzie è adesso un attore amato e apprezzato, divenuto celebre grazie agli infiniti ruoli portati in scena. Ma prima ancora di buttarsi nel vasto mondo della recitazione, ha intrapreso un importante percorso di studi. Sapete in che cosa si è laureato?

Dal 1997 al 2001 ha frequentato l’Università della Virginia, dove si è laureato in Economia ed Affari Esteri. Dopo aver preso la laurea si è trasferito a New York. Da allora, la star di The O.C ne ha fatta di strada.