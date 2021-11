Ballando con le stelle, Stefano Oradei presenta la nuova fidanzata: come si sono conosciuti e che differenza d’età hanno

Archiviata la lunga storia con la collega Veera Kinnunen, il ballerino Stefano Oradei presenta la sua nuova fidanzata: ecco di chi si tratta.

Volto storico di Ballando con le stelle, Stefano Oradei è stato per molti anni in coppia con la ballerina Veera Kinnunen. Per i fan di entrambi fu un grande dispiacere sapere che si erano lasciati dopo oltre dieci anni tra fidanzamento e convivenza. Ora però l’amatissimo ballerino ha ritrovato l’amore.

Una vera e propria rinascita, che Stefano ha voluto raccontare in un’intervista rilasciata al settimanale Gente: “Ero single da un paio d’anni, totalmente single”, ha detto per spiegare in che fase si trovava quando ha incontrato la sua dolce metà.

Lei si chiama Greta Luna Saccone ed è una campionessa italiana di tango argentino e un’insegnante di yoga, fitness e pilates. Le presentazioni in famiglia sono già avvenute e la coppia è già andata a convivere: “La scelta migliore che potessi fare”, ha dichiarato Oradei.

Al magazine, il maestro di ballo ha rivelato anche come si sono incontrati per la prima volta.

Stefano Oradei e il primo incontro con la sua nuova fidanzata: sapete quanti anni di differenza ci sono tra loro?

Il primo incontro è avvenuto ad agosto 2020 in Sardegna, a Villasimius, in un resort dove si trovavano entrambi per motivi di lavoro. “Greta non passa certo inosservata, per me è stata quasi una folgorazione”, ha confessato Stefano.

Dopo una lezione di tango insieme, racconta, le ha portato del cibo d’asporto e hanno parlato tanto: “Più parlava e più mi rendevo conto che le mie sensazioni erano correte: Greta è una ragazza d’altri tempi”, dice il ballerino aggiungendo che il primo bacio non ci fu quella sera stessa ma il giorno seguente.

Tra loro ci sono tredici anni di differenza, ma per nessuno dei due l’età rappresenta un problema: “La mia famiglia mi ha fatto riflettere sull’età, ma per me gli anni sono solo un numero”, ha spiegato la ballerina.

E riguardo a eventuali figli, la ragazza rivela di voler attendere ancora un po’ dal momento che, sotto questo aspetto, è tradizionalista come la sua famiglia: “Da noi prima viene il matrimonio poi i figli”.