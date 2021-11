Piedi al limite, Patty non ha più le dita: l’inferno per lei è iniziato dopo l’amputazione

Il piede sinistro di Patty è stato amputato diversi anni fa: per scongiurare il pericolo di una grave infezione, si rivolge a Piedi al limite.

Patty è la protagonista di una storia davvero drammatica: nel 2006 ha perso il suo piede sinistro a seguito di una cancrena, ma ora le ossa stanno lacerando la carne e il rischio di infezione è molto serio.

Decide perciò di farsi visitare dalla dottoressa Sarah Haller di Piedi al limite a cui racconta cosa le successe. Le era comparsa una vescica nera sulle dita, diventata enorme nell’arco di ventiquattr’ore e che non le permetteva di stare in piedi. Si trattava di una cancrena: questa sopraggiunge quando il sangue non arriva più alle dita, l’arto si secca e muore ricoperto di croste, fino a quando non si stacca.

Dopo l’amputazione però per la paziente è iniziato un vero inferno: l’osso sporge dal piede e lacera la carne provocando tagli e calli sulla pianta.

Piedi al limite, Patty rischia di perdere la gamba

La dottoressa Haller spiega che quella subita da Patty è un’amputazione a ghigliottina. Esegue un doppler alla paziente e si accorge che il suono è molto flebile: Patty è stata una fumatrice e questo vizio le ha causato una malattia vascolare periferica. Attraverso una radiografia, si vede che la paziente ha solo 4 ossa nel piede e se dovesse contrarre un’infezione rischierebbe l’amputazione della gamba.

Il chirurgo decide di creare per lei una protesi su misura che abbia uno spesso cuscinetto in gel per riempire lo spazio vuoto nella scarpa e proteggere la pianta del piede nel punto in cui fuoriescono le ossa. Perciò rileva il calco e successivamente Patty si reca nel suo studio per ritirare la protesi.

Ora con il nuovo tutore e la nuova protesi, Patty può finalmente camminare senza stampelle e senza dolore: un vero miracolo!