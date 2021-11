Ha fatto parte di una delle serie tv più amate di tutti i tempi: riconoscete l’attrice fuori dal set?

Ha fatto parte di una delle serie tv più amate di tutti i tempi: riconoscete l’amatissima attrice fuori dal set in questo scatto postato sui social?

Guardate questa dolcissima ragazza in questo selfie postato sul suo canale Instagram. Se vi dicessimo che è una delle attrici più conosciute ed amate al mondo? Si, perché è una delle protagoniste di una serie tv diventata un vero e proprio cult: tra le sit com più seguite di sempre. Siete riusciti a riconoscerla?

Vi diamo un piccolo indizio: il suo personaggio è entrato a far parte della serie nella terza stagione, per poi diventare una presenza fissa a partire dalla quarta stagione. Scopriamo insieme di chi si tratta!

L’attrice è stata protagonista di una serie tv amatissima: la riconoscete in questo selfie postato da lei su Instagram?

Era il 2009 quando l’attrice statunitense ha ottenuto il ruolo televisivo più importante per lei, quello che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Riconoscete questa dolcissima attrice dai capelli biondi?

È proprio lei, Mellissa Ivy Rauch, la mitica Bernadette Rostenkowski della serie The Big Bang Theory. L’altezza non proprio spiccata e la voce stridula sono le caratteristiche del suo personaggio, una microbiologa che farà innamorare e sposerà Howard. Sarà Penny, sua collega quando lavorava come cameriera, e presentarle quello che diventerà l’amore della sua vita. Diventerà anche amica del resto del gruppo, in particolare di Amy. Bernadette sempre apparentemente dolce e carina, per via del suo aspetto docile, ma in realtà è una donna forte, competitiva e piuttosto autoritaria con Howard.

L’attrice è sposata con Winston Beige, dal quale ha avuto due bambini: la prima figlia Sadie è nata nel 2017, il secondo Brooks è nato nel 2020.

E voi, avete mai visto questa meravigliosa serie? Sono ben 12 stagioni che vi faranno ridere ed emozionare: non ve ne pentirete!