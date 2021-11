L’ex protagonista di Uomini e donne si è lasciato andare ad una vera e propria confessione choc: racconto da brividi, cos’è successo.

Una confessione choc, quella che l’ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato in diretta radiofonica. E che lasciato turbati, ed anche non poco, tutti gli ascoltatori.

Molto probabilmente per la prima volta in assoluto, l’ex volto amatissimo di Uomini e Donne si è lasciato andare ad una vera e propria confessione choc. In diretta radiofonica con RTL 102.5, il giovanissimo ragazzo ha raccontato un episodio che l’ha fortemente segnato. E, com’è giusto che sia, traumatizzato. “Ancora oggi mi fa tremare la notte”, dice l’ex tronista del dating show di Canale 5. Rivelando, quindi, di avere vissuto un vero e proprio incubo. “Volevo mettermi alla prova”, ha continuato a raccontare. Spiegando, quindi, il motivo della sua avventura. Il racconto fatto dall’ex volto di Mediaset, vi assicuriamo, è davvero da brividi. E, soprattutto, fa chiaramente comprendere quanto quegli attimi vissuti dal giovane napoletano siano stati davvero scioccanti. Scopriamo insieme ogni cosa, però. A partire, quindi, da chi parliamo. E cos’è successo.

Confessione choc dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Non respiravo più”

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando proprio di Alessandro Zarino, ex tentatore di Temptation Island ed ex tronista di Uomini e Donne nel 2019. Ecco. È proprio lui che, nel corso di una sua intervista radiofonica ad RTL 102.5, il giovanissimo napoletano ha raccontato l’esperienza da brividi vissuta.

Come raccontato dal diretto interessato, nei mesi scorsi, Alessandro Zarino ha deciso di mettersi alla prova. E di scalare, insieme ad altri volontari, le vette dell’Everest. Tutto sembrava stesse procedendo per il meglio, ma molto presto le cose sono peggiorate. “A 6 mila metri ho avuto problemi: non respiravo più, mi hanno dato l’ossigeno. Poi il rischio di un arresto cardiaco. Sono intervenuti i medici che seguivano la scalata”, ha raccontato il bel Zarino. Spiegando, quindi, di essere sceso subito dopo questo spiacevolissimo imprevisto. Ovviamente, come sottolineato dal diretto interessato, tutto il percorso è stato piuttosto difficile. Alessandro e i suoi compagni, infatti, non avevano a disposizione nemmeno l’acqua. E di notte erano costretti a dormire al freddo delle tende tra gli animali che giravano tra loro. Un’esperienza estrema, quindi. E che, ovviamente, l’ha traumatizzato. “Oggi, spesso, mi capita di non dormire la notte a causa di quell’esperienza che mi ha profondamente segnato”, ha concluso.

Insomma, la confessione di Alessandro Zarino è davvero choc. Voi l’avreste mai fatto?