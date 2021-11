Il lieto annuncio: diventerà mamma di una femminuccia, la sua felicità è alle stelle!

L’enorme felicità per la futura nascita di sua figlia è incontenibile. La forte commozione è dovuta anche e soprattutto al fatto che, la giornalista non aveva più la speranza di diventare mamma, dopo lo straziante dolore che ha dovuto affrontare per colpa di un aborto.

L’emozione è alle stelle per l’annuncio della futura figlia, la quale nascerà a Febbraio 2022 e, a quanto pare, avrà un nome molto particolare, proprio come la personalità della sua mamma. Per la futura neo mamma questa non è la prima gravidanza, infatti, ha già avuto altri 3 figli, due femmine e un maschio. L’annuncio di un’altra sorellina in arrivo è stato rivelato durante la puntata di Verssimo, programma Mediaset condotto da Silvia Toffanini.

Diventerà mamma di una femminuccia, che gioia!

Durante la scorsa puntata di Verissimo, programma in cui la conduttrice Silvia Toffanini, intervista i volti celebri del nostro paese, c’è stato un annuncio molto importante. La giornalista e scrittrice italiana, Francesca Barra aspetta una femminuccia dall’attore Claudio Santamaria.

La rivelazione di questa futura nascita, che avverrà a febbraio, è avvenuta alcuni mesi dopo. Questa decisione è stata presa dai futuri genitori come precauzione, visto che a quanto pare, i primi mesi di gravidanza sono stati problematici per Francesca Barra, la quale si mostra a Verissimo con il suo bel pancione.

“Un piccolo miracolo”, così la bella giornalista definisce la sua gravidanza. Soprattutto dopo il dolore che ha dovuto affrontare per un aborto spontaneo. Credeva di non poter più diventare mamma Francesca Barra, e invece il destino le ha regalato l’amore con il suo Claudio e soprattutto l‘arrivo di una nuova sorellina per i suoi tre figli, Emma, Greta e Renato, avuti dal precedente matrimonio con Marcello Molfino.

Per quanto riguarda il nome della bambina, rimane ancora un mistero, ma Francesca regala qualche indizio affermando che “Il nome riguarda la mia vita, la mia filosofia di vita, ed è un nome mitologico”. A quanto pare l’ispirazione le è arrivata grazie ad un post della celebrissima supermodella Naomi Campbell, anche lei da poco diventata mamma.

Siamo tutti curiosi di scoprire il misterioso nome della bambina di Francesca Barra, non vediamo l’ora!