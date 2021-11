È diventata nonna per la terza volta: annuncio sensazionale, benvenuto!

La storica e iconica direttrice è diventata nonna per la terza volta: il lieto annuncio è arrivato sui social.

Il lieto annuncio è arrivato il 3 novembre tramite un dolcissimo post Instagram. L’iconica direttrice di una delle più influenti riviste di moda al mondo, è diventata nonna del terzo nipote.

A dare l’annuncio tramite il canale social di Instagram è proprio la figlia Bee che in questo modo ha fatto un bellissimo regalo di compleanno alla madre. L’importante direttrice di moda ha già avuto due nipoti, Caroline e Ella Rose, nate dal suo primogenito Charles Shaffer. Il terzo nipote è nato il 25 ottobre di quest’anno, ma l’annuncio è stato reso pubblico solo il 3 novembre, proprio il giorno del suo settantaduesimo compleanno.

La storica direttrice è diventata nonna del terzo nipote

La storica direttrice di Vogue America è una delle donne più influenti all’interno del mondo della moda e ora, Anna Wintur, è diventata nonna per la terza volta. Il 3 novembre la Wintur ha compiuto 72 anni e come regalo di compleanno, la figlia Bee Shaffer, le ha regalato l’annuncio pubblico della nascita del suo terzo nipote, il piccolo Oliver Sozzani Carrozzini.I neo genitori sono la figlia di Anna Wintur e Francesco Carrozzini, il celebre figlio della prematuramente scomparsa direttrice di Vogue Italia, Franca Sozzani, famosa in tutto il mondo della moda per aver sdoganato le modelle di colore e l’eccessiva magrezza sponsorizzata in passerella e sulle riviste.

Galeotto fu il mondo della moda, che ha fatto conoscere questi due giovani, dalle madri estremamente importanti, entrambe direttrici di Vogue. Bee e Francesco si sono incontrati proprio a uno degli eventi di moda più importanti del mondo, il Met Gala del 2016, convolando a nozze meno di due anni dopo, con un matrimonio estremamente riservato. I soli 150 invitati, infatti, avevano il divieto assoluto di pubblicare scatti del matrimonio sui social.

Il 25 ottobre nasce il loro primo figlio Oliver Sozzani Carrozzini, dal nome importante quanto le sue celebri nonne, terzo nipote per la celebre Anna Wintur, ma sicuramente non da meno per la neo nonna.