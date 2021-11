Vi ricordate Andrea Gherardi della soap Vivere? L’attore che lo interpretava oggi appare così, da restare a bocca aperta

Era il perfido Andrea Gherardi dell’amatissima soap Vivere in onda su Canale 5 dal 1999 al 2008: avete visto com’è diventato?

La voce da ‘cattivo’ era uno dei tratti distintivi del suo personaggio. Andrea Gherardi era subdolo, diabolico, cinico e traditore, ma diciamoci la verità: senza di lui l’amatissima soap Vivere non sarebbe stata poi così amata.

All’inizio della soap lo vediamo alle prese con una passionale storia con Eva Bonelli, primogenita di Giovanni e Mirella. Data la sua natura poco incline alla lealtà, il suo rapporto col padre Alfio è abbastanza complicato: i due attraverseranno fasi davvero critiche e guerre senza fine, soprattutto per questioni legate al patrimonio e all’azienda di famiglia.

Dopo Eva, Andrea avrà una lunga storia, che sfocerà addirittura in matrimonio, con la sorella di quest’ultima, la dottoressa Chiara Bonelli. Quando Eva e Alfio si innamoreranno, Andrea ne farà di cotte e di crude contro il padre e la sua ex.

Ad interpretare il cattivo Andrea fu l’attore toscano Lorenzo Ciompi, scomparso dalle scene già da un po’: scopriamo com’è diventato e a cosa si dedica dopo tutti questi anni.

Nei primi anni Duemila è stato Andrea Gherardi sul set di Vivere: Lorenzo Ciompi oggi

Terminata l’esperienza sul set di Vivere, Lorenzo Ciompi ha preso parte ad altre importanti produzioni italiane: Incantesimo, Commesse, Questa è la mia terra.

Negli ultimi anni, Ciompi si è allontanato dal mondo dello spettacolo per dedicarsi a tutt’altro. Si occupa infatti di design come si può vedere anche dal suo profilo Instagram. Nel 2010 Lorenzo Ciompi ha condotto il programma format “Le case di Lorenzo”, in onda su Leonardo, canale del Digitale Terrestre. L’anno dopo ha pubblicato il suo primo libro, “Un giardino sul Nilo”.

In questa immagine recente lo vediamo come appare attualmente: a parte i capelli bianchi, lo avreste riconosciuto?