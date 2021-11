Vite al Limite, quanto guadagna il dottor Younan Nowzaradan, protagonista del famoso programma di Real Time?

È lui la star di Vite al Limite. Il dottor Younan Nowzaradan è l’anima della trasmissione perché è con il suo aiuto che i pazienti iniziano il loro importante percorso di dimagrimento, verso una vita migliore. Nato nell’ottobre del 1944 in Iran, a Teheran, il chirurgo specializzato in chirurgia bariatrica e bypass gastrico, si occupa di pazienti gravemente obesi, proprio come quelli che si rivolgono alla famosa trasmissione per cambiare vita. Ma in molti si chiederanno quanto guadagna il famoso medico?

Ebbene, resterete di stucco quando leggerete la cifra. Scopriamo di più sull’amatissimo medico iraniano, che lavora presso la Weight Loss Clinic di Houston, in Texas, proprio dove sono ambientati gli episodi di Vite al limite.

Quanto guadagna il dottor Nowzaradan di Vite al Limite? Cifra da capogiro

Sono tanti i pazienti che devono la vita al dottor Now. Attraverso un delicato percorso di dimagrimento, supportato da aiuto psicologico, il chirurgo aiuta persone gravemente obese a migliorare le proprie condizioni di vita. Ed è proprio il percorso di alcuni di questi pazienti che viene raccontato nella trasmissione, in onda in Italia su Real time e su discovery + ( in America il programma si chiama My 600 -lb Life). Una trasmissione seguitissima in tutto il mondo. Ma in molti vi sarete chiesti quanto guadagna il famoso dottore?

Ebbene, come si legge sul sito ufficiale di Real Rime, secondo informazioni riportate su vari magazine statunitensi il dottor Now guadagnerebbe più di 6 milioni di dollari all’anno ( circa 5 milioni di euro)! Cifra raggiunta grazie alla sua professione di chirurgo in privato e al ruolo nella trasmissione Vite al Limite, di cui sono stati registrati ormai più di 100 episodi. Esiste anche uno spin off del programma, Vite al Limite e poi, che racconta cosa è accaduto ad alcuni pazienti dopo il percorso nella clinica di Houston.

E voi, avete mai seguito il programma? Ci sono alcune trasformazioni che vi lasceranno davvero senza parole.