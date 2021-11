Grazie a Vite al Limite la sua vita oggi è profondamente cambiate: oggi è incinta ed è in gran forma, ma sapete com’era prima? Clamoroso!

Forse non tutti lo sanno, ma Vite al Limite è uno di quei programmi che realmente può cambiare la vita. E la protagonista di questo nostro articolo ne è la conferma. Non soltanto, infatti, grazie al percorso fatto col dottor Nowzaradan, è riuscita a riappropriarsi del proprio corpo, ma è riuscita anche a coronare il sogno di ogni donna: diventare mamma!

La storia che vi andremo a raccontare a breve è la storia di una giovanissima donna che, trovato nel cibo la sua unica soluzione ed unico conforto, è riuscita a ritornare in forma. E a stare bene col suo corpo. Certo, il suo cammino all’interno della clinica di Houston non è stato affatto facile. Nonostante, infatti, ci siano stati diversi alti e bassi, la paziente del dottor Nowzaradan è riuscita a dimagrire. E, terminato l’anno di programma, è uscita dalla clinica con un peso di ben 160 kg. Portando a casa, quindi, un risultato non indifferente. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di vedere com’era prima? Oggi è bellissima e in gran forma, ma prima? Beh, vi metterete le mani nei capelli!

Vite al limite, non solo è dimagrita ben 175 kg ma sta per diventare anche mamma: che storia!

Risale proprio a Luglio scorso il post Facebook che l’ex paziente del dottor Nowzaradan ha condiviso sul suo profilo ufficiale in cui annuncia di stare diventando mamma. Una notizia davvero fantastica, da come si puà chiaramente comprendere. E che, aggiunti ai 175 kg che è riuscita a dimagrire grazie al chirurgo iraniano, non fanno altro che confermare la nostra considerazione: Vite al Limite ti cambia la vita. Stiamo parlando proprio di lei: Brianne Dias.

Quando è entrata a far parte di Vite al limite nel corso della sua settima stagione, la donna aveva un peso che raggiungeva i 335 kg. Ed una storia davvero difficile alle spalle. Subito dopo aver preso parte al programma, però, la Dias è decisamente cambiata! E, a distanza di un anno dal suo ingresso in clinica, è riuscita a pesare 160 kg. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima? Eccola qui:

Insomma, un risultato davvero stupefacente, non c’è che dire! Congratulazioni!