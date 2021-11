L’amatissimo personaggio dice addio per sempre alla serie tv: brutto colpo per i telespettatori di Canale 5.

Sta per arrivare un doloroso addio per i telespettatori di Canale 5, che dovranno salutare per sempre un personaggio amatissimo di una serie tv. L’uscita di scena avverrà nel corso dell’episodio 1276 della famosa soap.

Un’uscita di scena improvvisa, ma che non lascia intendere che sia definitiva: il personaggio non muore, insomma! Anzi, partirà con l’intenzione di tornare presto, ma così non sarà: l’attrice non apparirà più nella serie televisiva. Scopriamo i dettagli!

LEGGI ANCHE —–>Era solo un bambino, oggi è un attore molto amato: è diventato noto grazie ad una famosa serie tv

L’amatissimo personaggio dice addio per sempre alla serie tv di Canale 5: perché è uscito di scena

Brutto colpo per i telespettatori di Una Vita, che dovranno salutare per sempre un personaggio molto amato nella soap spagnola. Una personaggio che lascerà la serie in maniera apparentemente momentanea, ma si rivelerà un addio definitivo: l’attrice infatti non apparirà neanche nell’episodio finale. Di chi parliamo?

Di Marcellina, che lascerà Acacias quando verrà a conoscenza delle condizioni di salute dello Zio Fulgencio. Una partenza che sembrava provvisoria, in quanto la proprietaria del chiosco di Acacias era intenzionata a tornare presto al quartiere. Così però non è stato: l’attrice ha salutato per sempre la soap, non apparendo neanche nell’episodio di chiusura. Ma a cosa è dovuta la sua uscita di scena?

Cristina Platas, l’attrice che ha vestito i panni di Marcellina, ha dovuto sottoporsi ad un’operazione chirurgica, che l’ha tenuta lontana dal set per molto tempo, impedendole di tornare come inizialmente si era pensato.

LEGGI ANCHE —–>L’attore di Una Vita era giovanissimo: grazie al suo personaggio è diventato una star

Insomma, un addio doloroso per i telespettatori, che dovranno prepararsi ad una notizia ancora peggiore: Una vita sta per terminare per sempre. Come accaduto con Il Segreto, la soap spagnola è stata cancellata: in Spagne le riprese sono già terminate. In Italia, la soap andrà in onda fino al 2022, anche se non è ancora chiaro quando finirà ufficialmente. Vi mancheranno le avventura di Acasias?