Maurizio Zamboni dopo C’è posta per te: cosa fa oggi l’ex postino del programma

E’ stato tra i postini storici di C’è posta per te, ma da tempo non è più nello staff del programma: che fine ha fatto Maurizio Zamboni?

Lo abbiamo conosciuto nelle vesti di ‘postino’ nel celeberrimo programma di Maria De Filippi C’è posta per te e il suo volto è inevitabilmente legato alla storia della trasmissione.

Leggi anche————->>>Ricordate il cagnolino che viene fuori a fine puntata a C’è posta per te? L’annuncio

All’epoca in cui girava l’Italia a bordo della sua bici per recapitare gli inviti alle persone protagoniste delle storie raccontate in studio, Maurizio Zamboni, classe 1969, ha conquistato il pubblico con la sua simpatia.

Una dote che lo rese anche molto apprezzato dal pubblico femminile. Non tutti ricorderanno che Maurizio entrò a far parte di Uomini e Donne proprio per le tante richieste che arrivavano alla De Filippi da parte di donne interessate a conoscerlo.

Nel corso della sua esperienza nel dating show di Canale 5 non riuscì a trovare l’anima gemella, ma al di là di ciò, che fine ha fatto? Perché non lo si vede più in tv?

Ricordate Maurizio Zamboni? A cosa di dedica l’ex volto di C’è posta per te

Nonostante non sia apparso più in tv, non vuol dire che Maurizio abbia abbandonato del tutto quel settore. E’ infatti autore e presentatore televisivo ed è titolare di un’agenzia di animazione e eventi.

Leggi anche————–>>>Come contattare la redazione di C’è Posta per Te? Arriva una grande novità

Ancora oggi seguitissimo su Instagram, col suo sorriso accattivante e la sua parlantina, l’ex postino tiene dei corsi di formazione per coloro che vogliono imparare l’arte di parlare in televisione e per coloro che vogliono sponsorizzare sé stessi o la propria attività attraverso il web. Sicuramente un settore in cui, con il suo carisma, Zamboni sarà un ottimo mentore.

Vi piacerebbe che tornasse a C’è posta per te? A noi moltissimo!