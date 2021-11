Dopo Vite al Limite si è rimessa in forma e si mostra così, ma vedere le immagini a confronto vi lascerà davvero a bocca aperta!

Quante trasformazioni clamorose abbiamo visto ed amato nel corso di queste nove edizioni di Vite al Limite? Tantissime! Questa che vi andremo a raccontare tra qualche istante, vi assicuriamo, è tra quelle che vi lascerà davvero a bocca aperta!

Quando è entrata a far parte della clinica di Houston e, soprattutto, tra la schiera dei pazienti del dottor Nowzaradan, la giovanissima donna aveva un forte desiderio di ritornare in forma. Il suo peso, purtroppo, non le permetteva di svolgere una vita normale. E le sue figlie, purtroppo, avevano seriamente paura che la salute della loro mamma potesse ancora più compromettersi. È proprio per questo motivo, quindi, che armata di tantissimo coraggio, la donna si è presentata al cospetto del chirurgo iraniano. E, pian piano, è ritornata in forma. Ad oggi, come mostrato anche nella foto in alto, la paziente si mostra in gran forma. E sorridente. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima? Abbiamo ‘creato’ per voi un’immagine a confronto: è davvero impressionante.

Dopo Vite al Limite è così, ma com’era prima? Guardate qui: clamoroso!

La storia di Bethany Stout, perché è proprio di lei che stiamo parlando, è tra quelle che non è assolutamente passata inosservata al pubblico di Vite al Limite. Fortemente intenzionata a ritornare in forma, la donna è riuscita alla grande a portare a casa il suo obiettivo. Dai suoi 275 kg iniziali, infatti, Bethany è riuscita a dimagrire dapprima 70 kg ed, in seguito all’intervento di chirurgia bariatrica, altri 50 kg. Oggi, da come potete vedere dalla foto riproposta in alto, sta bene, è sorridente e gode di ottima di salute.

Siete curiosi, però, di sapere com’era prima? Se oggi è così, prima della sua partecipazione al programma, com’era? Volete proprio saperlo? Eccola qui:

Insomma, due immagini a confronto davvero impressionanti. Non c’è assolutamente paragone tra la Bethany di prima e la Bethany di dopo. Siete d’accordo? Ad oggi, ci auguriamo che la donna abbia continuato a dimagrire. Ed abbia contenuto a preservare la sua salute.