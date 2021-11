Le anticipazioni di Verissimo del 13 Novembre prevedono una nuova puntata davvero incredibile: per la prima volta ci sarà l’amato cantante, ma anche una coppia famosissima.

Quella che andrà in onda oggi, Sabato 13 Novembre, di Verissimo sarà una puntata ricca di sorprese. Per la prima volta in assoluto, infatti, non ci sarà soltanto l’amatissimo cantante italiano, ma anche una coppia super apprezzata da tutti noi.

Con oggi inizia un nuovo weekend e, come al suo solito, la splendida Silvia Toffanin farà compagnia il suo amatissimo pubblico in questo freddo Sabato pomeriggio con degli ospiti davvero eccezionali. A partire dalle ore 16:00, appena conclusa una nuova puntata con Scene da un matrimonio, la padrona di casa inizierà le danze. E sarà la protagonista indiscussa di rivelazioni, interviste e confessioni davvero impressionanti. Siete curiosi di conoscere le sue anticipazioni? Siamo andati a spulciare il sito ufficiale del programma, abbiamo letto tutti gli ospiti di oggi e siamo rimasti completamente impressionati quando abbiamo letto tutti i loro nomi. Sono davvero pazzeschi! Bando alle ciance, però: scopriamo tutto quello che occorre sapere!

Verissimo del 13 Novembre: anticipazioni clamorose, ospiti sensazionali

Reggetevi forte: questa nuova puntata di Verissimo di oggi, Sabato 13 Novembre, entrerà davvero nella storia del programma. Non soltanto, come tutti gli altri appuntamenti, vi saranno degli ospiti che abbiamo già avuto modo di apprezzare, ma ci saranno volti che non avevamo mai visto prima d’ora insieme o da soli in quello studio. Bando alle ciance.

Scopriamo insieme le anticipazioni di Verissimo di Sabato 13 Novembre. Gli ospiti di oggi sono davvero imperdibili:

Lorella Cuccarini: dopo Raimondo Todaro e Veronica Peparini, non può assolutamente mancare lei! Direttamente dallo studio di Amici, l’insegnante di canto racconterà, ancora una volta, la sua magnifica esperienza nel talent di Maria De Filippi in panni completamente nuovi;

Loredana Bertè: è la regina indiscussa della musica italiana. E, tra qualche ora, incanterà tutti coi suoi ricordi e racconti;

Nino D’Angelo: avete letto proprio bene, si! Per la prima volta in assoluto, ci sarà anche lui a Verissimo! A distanza di qualche giorno dall’uscita del suo nuovo lavoro discografico, il cantautore si racconterà come mai prima d’ora;

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: fanno coppia fissa da mesi e sono davvero amatissimi. I due giovanissimi ragazzi sveleranno qualche ‘retroscena’ sulla loro storia d’amore? Molto probabilmente, si! Noi non vediamo l’ora!

Insomma, una puntata davvero imperdibile. Siete d’accordo?