“Ho sofferto moltissimo, mi è stato staccato un organo perchè…”: il dramma

“Ho sofferto moltissimo, mi è stato staccato un organo …”, sono queste le parole che l’amatissimo regista ha usato per spiegare quanto è stato doloroso il distacco da suo fratello Silvio. I due sono ormai anni che non si parlano più, circa 14.

Nel suo libro, uscito il 12 ottobre, La vita addosso-io, il cinema e tutto il resto, ha dedicato due pagine a quanto accaduto, ma in particolare a quanto provato, a tutti quei diversi sentimenti che in questi anni si è portato dietro. E’ come l’elaborazione di un lutto, solo che, quando si parla di un morto l’elaborazione dura di meno, quando invece il morto è un vivente è ancora più doloroso: sono proprio queste le parole, forti e senza mezzi termini, che ha utilizzato.

“Ho sofferto moltissimo…”: l’amato regista racconta il dolore per la rottura con suo fratello

Il 12 ottobre è uscito il libro di Gabriele Muccino, La vita addosso- io, il cinema e tutto il resto. Questa è la sua prima autobiografia, e proprio al suo interno, si distinguono bene due pagine, su trecento, dedicate alla rottura con suo fratello Silvio. Una rottura che con la distanza ha portato a nuove consapevolezze e ad una minore sofferenza.

Una rottura che per lui è stata quasi come un lutto, solo che, come dice Muccino, l’elaborazione di un lutto dura meno, mentre, quando si parla di un vivente, è ancora più doloroso. Ospite della redazione di Fanpage.it, ne ha parlato: “Ho sofferto moltissimo, mi è stato staccato un organo perché mio fratello è nato quando avevo 15 anni e gli ho fatto da padre nonostante nostro padre esistesse e fosse ben presente”. Il regista ha confessato di aver detto a Silvio, tempo fa, che gli attori ad un certo punto perdono la lucidità e che se fosse successo a uno dei due, l’altro l’avrebbe dovuto salvare. Un patto stretto tra due fratelli.

Muccini ha dichiarato di aver fatto di tutto per recuperarlo, per restare fedele a quel patto. Dopo 14 anni, ha capito di non stimare più suo fratello come prima, perchè dopo tanti anni, è come se non conoscesse più quella persona. Solo così, ha smesso di soffrire per questa rottura.