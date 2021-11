Alessandra Tripoli è la maestra di danza di Ballando con le stelle: ma sapete chi è suo marito?

Ballando con le stelle va in onda da ben 16 edizioni. Era il 2005 quando andava in onda in prima serata su Rai1, per la prima volta. Condotto da Milly Carlucci, accompagnata da Paolo Belli, il talent show prevede la presenza di concorrenti Vip, affiancati da talentuosi maestri di ballo.

Ovviamente, non mancano loro, i giudici. E’ proprio la giuria a dare un voto, dopo le esibizioni dei concorrenti. Ma una parte importante è svolta anche dal pubblico. Alessandra Tripoli è la maestra di ballo di Ballando con le stelle. L’anno scorso non c’è stata, ma quest’anno, è tornata nel format, pronta a stupirci. Al suo fianco troviamo Morgan. La professionista da diversi anni fa parte del cast del talent. Sapete chi è suo marito?

Sapete chi è il marito di Alessandra Tripoli? La vita privata della maestra di Ballando con le stelle

Da ben 16 edizioni ci lasciamo travolgere dalle emozioni portate in scena a Ballando con le stelle. Il format prevede la presenza di concorrenti vip che si esibiscono a passo di danza insieme ai loro maestri di ballo. Le coppie si preparano per tutta la settimana, per arrivare il sabato sera, preparati.

Alessandra Tripoli è sicuramente una delle maestre di danza del talent più amate e apprezzate. In questa nuova edizione la vediamo affiancare il grande artista Morgan e ci stanno regalando grandi emozioni. L’anno scorso non ha fatto parte del programma, perchè sappiamo che era in dolce attesa. La nascita di Liam è avvenuta nel gennaio del 2021. Ma chi è il marito della professionista? Anche lui è un ballerino incredibile.

Si chiama Luca Urso e sono insieme da molti anni. Proprio così, perchè il loro è un percorso unito anche in ambito professionale. Con lui, infatti, condivide il palcoscenico e il lavoro da ben 20 anni e insieme, hanno portato il loro talento in tutto il mondo. Alessandra e Luca si sono sposati nel 2016 e hanno allargato la famiglia con la nascita di Liam.