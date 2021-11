Uomini e Donne, proposta di matrimonio a sorpresa: lacrime ed emozioni in studio, nella trasmissione di Maria De Filippi.

Le emozioni, a Uomini e Donne, sono davvero infinite. E nel bel mezzo della puntata di ieri della trasmissione di Canale 5 è arrivata una sorpresa incredibile: una proposta di matrimonio da brividi!

La coppia, nata proprio nel programma qualche anno fa, è tornata in studio a raccontare come va tra di loro. E, improvvisamente, arriva la dolcissima proposta dell’ex cavaliere. Emozioni uniche in studio e tante lacrime di gioia. Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —–>Uomini e Donne, “Abbiamo finalmente deciso”: annunciata la data delle nozze, che gioia!

Proposta di matrimonio a Uomini e Donne: che emozione per la coppia nata nel Trono Over

Sono tante le storie nate nello studio di Uomini e Donne. Alcune non hanno lieto fine, altre proseguono nel migliore dei modi. Amori che crescono sempre di più… fino all’altare! È il caso di una coppia che è tornata in studio proprio nella puntata andata in onda ieri, venerdì 12 novembre 2021. Una proposta di matrimonio dolcissima, che ha emozionato tutti!

Parliamo di Biagio e Caterina, che si sono conosciuti nel novembre del 2018 e, oggi, sono più innamorati che mai. “Con lui mi sono ritrovata 20 enne, a rivivere quelle cose che cercavo e non sono riuscita a darmi. Passeggiate sulla spiaggia, in bicicletta, serate al caminetto. Cose semplici…”, spiega Caterina. Biagio ha solo parole stupende per la sua compagna, che definisce una donna speciale. E, per lei, una sorpresa speciale!

In studio entra un mazzo di fiori e Biagio chiede alla sua donna di sposarla: “Sei convinta?”, chiede ironicamente il napoletano, regalando a Caterina un gioiello creato apposta per lei. “Prezioso, come sei preziosa tu.”

LEGGI ANCHE ——>Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice confessa: “Sono malata”, momento difficile

Lacrime ed emozioni in studio per la proposta, arrivata nuovamente: i due infatti hanno dovuto rimandare le nozze per via del Covid. Non possiamo che augurare a Biagio e Caterina i migliori auguri di cuore per questo nuovo inizio insieme. E voi, ricordate il loro percorso al Trono Over?