Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice confessa: “Sono malata”, momento difficile

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne confessa di vivere un momento difficile: “Sono malata”, ecco le sue parole

La confessione ha spiazzato i suoi seguaci. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha dichiarato di essere malata. Le sue parole hanno fatto preoccupare i fan.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è malata: le sue parole

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sconvolge i suoi seguaci con una confessione a sorpresa. “Sono malata”, ha annunciato su Instagram. Le sue parole hanno fatto preoccupare i fan. Avete capito di chi stiamo parlando?

L’ex protagonista del programma di Maria De Filippi che ha confessato di essere malata è Vanessa Spoto. La ragazza ha corteggiato il tronista Massimiliano Mollicone, venendo scelta dallo stesso alla fine del suo percorso. L’ex corteggiatrice ha sconvolto i suoi fan con una rivelazione a sorpresa: “Sono malata“.

Vanessa ha poi spiegato perchè non può muoversi da casa: “Oggi non farò grandi cose, sono malata. Ho un virus intestinale…che devo fare?”. Inizialmente i fan si sono preoccupati, ma poi Vanessa li ha rassicurati. Le sue condizioni sono precarie, ma di certo non gravi. L’ex corteggiatrice del dating show dovrà stare un po’ a riposo, prima di riprendersi del tutto.

Chi è Vanessa Spoto

Vanessa Spoto è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La ragazza è scesa per corteggiare Massimiliano Mollicone. I due si sono piaciuti sin dal primo momento. Alla fine, dopo un percorso abbastanza lungo, Massimiliano ha deciso di scegliere Vanessa e i due sono usciti insieme dal programma. Fuori dallo studio di Maria De Filippi, però, la loro storia d’amore è durata poco, nemmeno un anno.

Questo è sicuramente un periodo difficile per Vanessa, che oltre a dover sopportare la separazione dal fidanzato, deve restare anche a casa a causa del virus intestinale che l’ha colpita. Non ci resta che augurare una pronta guarigione a Vanessa.