GF Vip, “Che ti serva da insegnamento!”: critiche durissime post puntata per la concorrente

Tensioni nella casa del GF Vip dove, nel post puntata, il comportamento della concorrente è stata oggetto di critiche molto aspre.

Reclusi ormai da due mesi in un contesto ristretto come può essere quello della casa del GF Vip, i concorrenti sono sempre meno disposti a tollerare difetti e comportamenti altrui che arrechino disagio all’intero gruppo o a qualcuno in particolare.

Alcune condotte sono state spesso temi ‘caldi’ delle puntate in prima serata e tra queste sicuramente l’atteggiamento di Lulù nei confronti di Manuel. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha bacchettato la principessa etiope spiegandole che sarebbe opportuno rispettare i momenti difficili del nuotatore e accettare le sue fasi ‘no’ senza voler a tutti i costi chiarimenti, spiegazioni e quant’altro.

La ragazza non ha trattenuto le lacrime e si è giustificata dicendo che la paura di perdere Manuel la spinge a commettere errori in questo senso. I coinquilini, però, che assistono ormai da tempo a queste dinamiche evidentemente hanno pensato che fosse il caso di ‘scuotere’ Lulù mandandola in nomination.

Ovviamente, giocando lei insieme alle sorelle Jessica e Clarissa, a rimetterci sono state anche loro. Finita la puntata, un concorrente ha decisamente sbottato contro la ragazza e, in giardino, le ha detto tutto ciò che pensa del suo comportamento.

GF Vip, duro rimprovero post puntata per Lulù: lo sfogo del concorrente

Tra coloro che hanno fatto le nomination segrete nel corso della scorsa puntata c’è stato anche Alex Belli. L’attore ha votato Lulù proprio per quel che si è visto nella clip mandata in onda su lei e Manuel. Di conseguenza, a malincuore, ha dovuto nominare anche le altre due sorelle Selassié.

In giardino si è arrabbiato con la coinquilina che ha chiesto se l’avesse nominata. “Tu te ne devi fregare non della nomination, cara mia…te ne deve fregare del rapporto con quel ragazzo lì che soffriva…Certo che ti tiri le nomination addosso, Lulù!”

“Anche tu l’hai fatto?”, ha chiesto lei. “Sì – ha risposto l’attore – perché per la prima volta ho dovuto nominare delle amiche, delle persone a cui io voglio bene, per colpa del tuo comportamento. E questo ti deve servire da insegnamento!”.

Poi, rivolgendosi a Soleil, Alex ha detto: “Cioè, l’unico problema è se qualcuno l’ha nominata? Hai capito? Ma il problema non è questo, il problema è come tratti una persona che ti dice di lasciarla stare, non che io ti abbia nominata! Ma certo che ti nomino! Non vedi gli occhi di paura che mi dava Manuel? Ma vuol dire allora che di tutta la puntata, cara la mia Lulù, tu non hai capito assolutamente niente!”.

Cosa ne pensate? Siete d’accordo con il rimprovero di Alfonso alla gieffina? Riuscirà la giovane Selassié a comportarsi diversamente con Bortuzzo?