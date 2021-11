GF Vip, cosa è successo tra Soleil e Alex dopo la puntata: lei lo dice chiaramente

Gf Vip, cosa è successo dopo la puntata di lunedì tra Alex e Soleil: lei lo dice chiaramente.

Al Grande Fratello Vip il rapporto tra Alex e Soleil sta catturando l’attenzione dei telespettatori. Tutto ciò è accaduto perchè, dopo l’incontro con la moglie, il legame sembrava essersi spezzato. Ricordiamo, infatti, che Delia Duran non ha affatto gradito gli atteggiamenti del concorrente nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne.

Si è sentita ferita e non rispettata, vedendo nell’avvicinamento di Alex qualcosa in più. Dopo questo confronto, tra i due concorrenti è successo qualcosa del tutto inaspettato, si sono allontanati. Solei, avvicinandosi a Gianmaria, gli ha raccontato il cambiamento dell’attore nei suoi confronti.

Leggi anche Gf Vip 6, incredibile scivolone di Francesca Cipriani: questa volta l’ha detta grossa…

Gf Vip, cosa è successo tra Alex e Soleil: lei lo dice chiaramente

Alex e Soleil fin dall’inizio hanno stretto un legame speciale di amicizia al Grande Fratello Vip. Anzi, si è formato un trio, anche con Davide Silvestri. Spesso, sono stati proprio loro a rendersi protagonisti di momenti di gioco e di scherzi esilaranti. Ma qualcosa è cambiato dopo l’incontro che Alex ha avuto con sua moglie, Delia Duran.

Leggi anche Alex Belli e Soleil Sorge, il colpo di scena che nessuno si aspettava: cambia tutto al GF Vip

La donna si è sentita poco rispettata per gli atteggiamenti troppo affettuosi nei confronti di Soleil e così, poco a poco, c’è stato un allontanamento. Entrambi i concorrenti hanno dichiarato che non c’è nessun interesse, al di fuori dell’amicizia. Dopo le scorse puntate, però, il loro rapporto si è inclinato. E Soleil, avvicinatasi a Gianmaria, gli ha riferito del comportamento di Alex. L’ex corteggiatrice ha detto che non le è piaciuto il suo atteggiamento, perchè, dopo quei momenti di confronto, lui ha cominciato a criticarla.

Ha iniziato come a sminuirla. Soleil ha detto: “Mi ha dato fastidio una cosa, che lui ha iniziato, sentendosi come accusato di provare interesse nei miei confronti, a sminuirmi, a dire, ‘figurati se io posso stare con una che’… e ha iniziato a criticare qualunque mio aspetto fisico o il mio modo di essere“. Soleil si è infastidita per questo atteggiamento assunto da Alex. In questi giorni, però, sembrerebbe che fra i due sia tornato il sereno.