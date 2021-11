“Ho avuto tre tumori”, il famoso cantante esce allo scoperto: dichiarazioni choc

Il famoso cantante rivela per la prima volta il dramma vissuto: “Ho avuto tre tumori”, ecco le sue dichiarazioni

L’artista è uscito allo scoperto con una confessione veramente scioccante. “Ho avuto tre tumori“, ha dichiarato in un’intervista. I suoi fan non sapevano nulla e le sue parole hanno veramente spiazzato.

Le dichiarazioni choc del famoso cantante

Il famoso cantante spiazza i suoi fan con alcune dichiarazioni veramente choc. L’artista ha rivelato per la prima volta il dramma vissuto. “Ho avuto tre tumori“, ha dichiarato in un’intervista, spiazzando sia il giornalista che i lettori.

Fortunatamente oggi sta bene ed è riuscito a superare quel periodo veramente brutto. Il cantante nell’intervista ha infatti sottolineato come oggi sia fortunato a poter raccontare questo dramma. Un racconto da brividi, che vale assolutamente la pena leggere.

Ma chi è il protagonista di questo racconto? Il famoso cantante di cui stiamo parlando è Roberto Vecchioni, storico artista nonché vincitore del Festival di Sanremo con il brano “Chiamami ancora amore”. Vecchioni, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato del dramma vissuto.

“Ho avuto tre tumori, tre operazioni, a un polmone a un rene alla vescica. Eppure ho compiuto 78 anni e sto benissimo”, racconta il cantante al Corriere della Sera. Le sue dichiarazioni hanno spiazzato i fan. Molti infatti conoscevano la sua immensa carriera, ma pochi sapevano questi particolari legati alla sua vita privata.

Vecchioni poi confessa di aver smesso di bere: “Del tutto, neanche un sorso di vino. Sette anni fa. Mi accorsi che stavo male, che perdevo tempo e attenzione per i figli”. Per quanto riguarda i figli, invece, confessa: “Passo il Natale a organizzare giochi per figli e nipoti. Abbiamo una casa sul lago di Garda, con un giardino che viene illuminato a giorno, le renne, un Babbo Natale alto tre metri”.

Il cantante ha quattro figli: Francesca, avuta dal primo matrimonio, Carolina, Arrigo ed Edoardo avuti da Daria, attuale moglie.