Matrimonio a prima vista 7, anticipazioni martedì 16 novembre: è arrivato il giorno tanto atteso, la scelta.

Siamo arrivati alla fine dell’esperimento di Matrimonio a prima vista. Questa settima edizione ha visto protagoniste tre coppie, Davide con Martina, Jessica e Sergio e Manuel con Dalila.

Dopo la celebrazione del matrimonio, nei primi giorni di viaggio di nozze, sembrava essere tutto tranquillo e sereno, tranne per Jessica e Sergio. I due, infatti, si sono trovati poco dopo. All’inizio non riuscivano ad incastrarsi. Ma in men che non si dica tutto è cambiato anche per le altre coppie, in particolare, fin da subito, per Martina e Davide. I due non hanno mai realmente iniziato una convivenza. Adesso, però, la questione è un’altra. Sono trascorse le cinque settimane, quale sarà la scelta delle coppie? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni martedì 16 novembre, Matrimonio a prima vista 7: la scelta

Martina e Davide, Jessica e Sergio e Manuel con Dalila si sono sposati a Matrimonio a prima vista. Hanno vissuto qualche giorno insieme in viaggio di nozze e subito dopo c’è stata la convivenza. Convivenza che, non è andata nel migliore dei modi, almeno non per tutte le coppie.

Ma adesso, la questione è un’altra. Cosa accadrà nella puntata finale? Ma soprattutto, quale sarà la scelta? Partiamo dalla prima coppia, Martina e Davide. Sappiamo che fra di loro, la relazione non è davvero mai iniziata. La convivenza è andata nel peggiore dei modi e non hanno trascorso molto tempo insieme. La donna si è sempre mostrata molto distante e ha spesso definito lo sposo ‘una cozza’. Durante la scelta, a quanto pare, entrambi decideranno di non continuare ad essere sposati. Davide, però, dirà alla donna di essere disposto a continuare una conoscenza fuori, con molta calma. Martina si mostrerà incerta.

Dalila e Manuel sembravano la coppia più unita. I primi giorni di convivenza sono andati benissimo, ma quando la sposa ha iniziato ad avere dei forti dubbi, tutto si è spezzato. Una volta davanti agli esperti, entrambi decideranno di non continuare questo percorso insieme.

L’ultima coppia è quella formata da Jessica e Sergio. Loro ci hanno proprio sorpreso! All’inizio, il rapporto non sembrava andare nel verso giusto, ma ad un certo punto, dopo aver parlato e affrontato i problemi, c’è stato un vero colpo di scena. Marito e moglie sono apparsi felici e sempre più affiatati. Cosa decideranno alla scelta? Per la gioia dei telespettatori, la loro decisione sarà quella di continuare ad essere sposati. L’avreste mai detto?