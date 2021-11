Lui si chiama Dylan ed è il fratello di un amatissimo attore: siete riusciti a riconoscerlo? La somiglianza tra loro due è piuttosto notevole.

Avete aperto questo articolo perché non siete rimasti affatto impassibili dinanzi al fascino di questo giovanissimo ragazzo, vero? Come darvi torto! Lui si chiama Dylan. Ha 29 anni. E non è altro che il fratello minore di un amatissimo ed apprezzatissimo attore.

Siamo andati a spulciare il suo canale Instagram, sul quale è attivissimo, è siamo riusciti a rintracciare tantissimi scatti che ritraggono il giovanissimo Dylan in compagnia di suo fratello. Certo, ce ne sono tante altre che mostrano i suoi hobby, il suo lavoro e la sua vita quotidiana, ma quelle che hanno maggiormente catturato la nostra attenzione sono quello che lo ritraggono in compagnia di suo fratello. Perché? Beh, la risposta è semplicissima: non soltanto non si può fare a meno di notare il loro fascino irresistibile, ma anche la loro somiglianza. Vi assicuriamo: sono due vere e proprie gocce d’acqua. Non si può affatto dire che non siano parenti, c’è da ammetterlo. Siete curiosi di sapere ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

È il fratello di un amatissimo attore, l’avete riconosciuto? È impossibile non farlo

Come dicevamo, quindi, lui è Dylan. Ha 29 anni. E, da quanto si apprende dal web, non soltanto si sarebbe laureato in Scienze dell’economia, ma sembrerebbe che anche lui abbia dato origine ad una carriera incredibile nel mondo dello spettacolo. Sul web, infatti, si legge che sia anche lui attore, ma che abbia preso parte a diversi successi anche come assistente della produzione.

A questo punto, però, la domanda la rivolgiamo proprio a voi: siete riusciti a riconoscerlo? La somiglianza con suo fratello, vi assicuriamo, è davvero impressionante. Ebbene. Qualora non foste riusciti a riconoscerlo, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Stiamo parlando proprio di lui: Zac Efron. Davvero incredibile, vero? Eccoli insieme:

Questo ne è soltanto uno di scatto, e si vede chiaramente che sono molto complici ed uniti, ma sui loro rispettivi canali social se ne rintracciano tantissimi altri così. E questo testimonia proprio il fatto che Zac e Dylan hanno un rapporto davvero speciale.