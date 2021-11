Vi ricordate di Natalia Estrada? È stata il sogno proibito degli italiani: com’è cambiata e cosa fa oggi

Vi ricordate dell’attrice italo-spagnola Natalia Estrada? È stata il sogno proibito di molti italiani: com’è cambiata e cosa fa oggi

Attrice, ballerina e conduttrice televisiva. Nata in Spagna, ma vissuta in Italia, dove ha trovato il successo. È divenuta famosa grazie a Leonardo Pieraccioni ed ha figurato in moltissime trasmissioni televisive. Poi il vuoto. Che fine ha fatto Natalia Estrada? Com’è cambiata e cosa fa oggi l’attrice italo-spagnola.

LEGGI ANCHE: Giorgio Mastrota, Vieni da Me: “Ero innamoratissimo di Natalia Estrada”

Natalia Estrada, com’è oggi e cosa fa

Negli novanta, sino agli inizi degli anni duemila, Natalia Estrada era una delle attrici e conduttrici televisive più famose in Italia e soprattutto era molto amata dagli uomini, sia per la sua professionalità che per la sua bellezza.

L’attrice è ballerina è nata a Gijòn, in Spagna, il 3 settembre 1972. Natalia, però, ha raggiunto il successo nel nostro paese, esordendo in televisione al timone de “Il gioco delle coppie” insieme all’allora marito Giorgio Mastrota.

LEGGI ANCHE: Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono diventati nonni: “Benvenuto Marlo!”

La spagnola raggiunge l’apice del successo grazie all’interpretazione nel film “Il ciclone” di Leonardo Pieraccioni. Grazie alla pellicola, tra la fine degli anni novanta e i primi anni duemila, diviene uno dei volti noti di Mediaset, conducendo numerosi varietà di Canale 5, come “Il Quizzone” ma soprattutto “La sai l’ultima?”, noto programma televisivo condotto nel 1997 e dal 1999 al 2002.

LEGGI ANCHE: Natalia Estrada racconta la sua nuova vita: “Ecco perché ho lasciato la tv”

In seguito prende parte alla sit-com “Il mammo” di Enzo Iacchetti e al film “Olé” di Carlo Vanzina. Dal 2004, però, la sua presenza sul piccolo schermo è lentamente diminuita, fino al ritiro definitivo. Da allora sono passati circa diciassette anni: che fine ha fatto Natalia Estrada? Com’è diventata oggi e cosa fa la famosa attrice italo-spagnola?

Dopo aver lasciato la televisione, Natalia si è dedicata a tempo pieno alla sua grande passione per l’equitazione, fondando e presiedendo l’associazione sportiva Italian Western Academy per la diffusione e la promozione dell’equitazione americana. Sui social pare non abbia un account personale, mentre il nuovo compagno, Andrea (detto “Drew”) Mischianti, è particolarmente attivo.

Il compagno pubblica molte foto di Natalia in sella ai cavalli. Le immagini scattate da Mischianti dimostrano come la bellezza dell’attrice italo-spagnola non sia assolutamente sfiorita. Anche oggi la Estrada sarebbe uno dei sogni proibiti di migliaia di italiani. Il suo cuore, però, batte solo per Andrea.