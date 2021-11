Federica Panicucci lascia Mattino 5? Clamorosa indiscrezione

La conduttrice Federica Panicucci pronta a lasciare il suo programma “Mattino 5”? L’indiscrezione è veramente clamorosa

La notizia circola nei corridoi di Mediaset da alcuni giorni. La rete del Biscione avrebbe già nelle mani il sostituto della Panicucci. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata sarebbe veramente un brutto colpo per i telespettatori di Canale 5.

Federica Panicucci lascia Mattino 5?

Una clamorosa indiscrezione circola tra i corridoi di Mediaset. La Panicucci sarebbe pronta a lasciare “Mattino 5“, programma televisivo in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì su Canale 5. La rete del Biscione avrebbe già scelto il sostituto.

L’indiscrezione è stata riportata dall’informatissimo portale Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino. La Panicucci lascerebbe il programma televisivo il 13 dicembre 2021, lasciando la conduzione ad un suo collega.

Non si tratterebbe però di un addio, bensì di un arrivederci. La Panicucci, infatti, vorrebbe prendersi un periodo di pausa. Dato che, come deciso dai vertici di Mediaset, il programma andrà in onda anche durante le festività natalizie, la Panicucci andrebbe in ferie a partire dal 13 dicembre 2021. La conduttrice tornerebbe poi al timone del programma dopo l’Epifania.

La notizia non è stata ancora confermata ufficialmente e dunque resta un’indiscrezione. Come tale è da prendere con le pinze, ma la fonte pare assai certa. La Panicucci potrebbe dunque andare in vacanza dal 13 dicembre 2021, tornando al timone del programma dopo l’Epifania. Al suo posto un nome già noto agli affezionati di “Mattino 5”.

La Panicucci, infatti, lascerebbe la conduzione a Francesco Vecchi, che solitamente la affianca durante l’appuntamento quotidiano. La scelta è ricaduta su di lui probabilmente per dare continuità al programma di Canale 5.

La Panicucci nel frattempo potrebbe essere impegnata in altri progetti televisivi. Secondo le ultime indiscrezioni che circolano sul web, la conduttrice potrebbe essere impegnata nell’ultimo giorno dell’anno con lo show televisivo “Capodanno in musica”. La conduttrice dovrebbe affiancare Al Bano, ma anche questa notizia sarebbe ancora da confermare.