La ricordate ne Il Signore degli Anelli? Sono passati 20 anni: resterete sbalorditi ; oggi l’attrice ha 53 anni.

Ha interpretato il ruolo della principessa Eowyn di Rohan nella trilogia de Il Signore degli anelli, nello specifico nei film Le due torri e Il ritorno del re. Nipote di Theoden e sorella di Eomer, è un personaggio della personalità articolata: una guerriera desiderosa della gloria per la propria casata, con un grande amore impossibile, Aragorn. A vestire i panni di Eowyn è stata l’attrice Miranda Otto. Sapete come è diventata oggi?

Il secondo capitolo del film tratto dalla saga di Tolkien è uscito ne 2002: sono trascorsi quindi circa 20 anni dalla prima apparizione dell’attrice nei panni della principessa di Rohan. Scopriamo oggi come è diventata!

Ne Il signore degli anelli era la principessa Eowyn di Rohan: ecco com’è l’attrice oggi

Forte, determinata e impavida, la principessa Eowyn è un personaggio molto amato ne Il signore degli anelli. Ad interpretarla nel film di Peter Jackson è stata Miranda Otto, attrice australiana, nata a Brisbane nel 1967. Oggi l’attrice ha 53 anni: curiosi di vedere com’è diventata a 20 anni dall’uscita de Le due torri?

Ebbene, sembra che il tempo non sia mai passato per la splendida Miranda! Che si mostra sul suo social più bella che mai. Eccola in un selfie condiviso di recente sul suo canale ufficiale di Instagram, seguito da ben un milione di followers:

Eh si, davvero incantevole! E decisamente più dolce della agguerrita Eowyn! Di recente, nel 2018, l’abbiamo vista nel ruolo di Zelda Spellman nella serie Netfilx Le terrificanti avventure di Sabrina. L’attrice è anche mamma di Darcey, nata nel 2005 dal matrimonio con l’attore Peter O’Brien, con cui è convolata a nozze nel 2003. E voi, quanto avete amato il personaggio di Eowyn nella saga Il sigore degli anelli? Una vera e propria eroina!