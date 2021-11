Ricordate Alanis Morissette? Cosa fa oggi la star degli anni ’90 e com’è cambiata, pazzesco!

Le sue canzoni sono state tra le più amate della seconda metà degli anni ’90, ma com’è cambiata e cosa fa Alanis Morissette oggi?

E’ stata uno dei simboli della musica rock, ma negli ultimi anni di Alanis Morissette si sono un po’ perse le tracce. La bravissima cantante canadese ha spopolato con la sua meravigliosa voce e i suoi brani iconici, Ironic, Thank You, You Learn e tanti altri: ne ricordate qualcuno?

Nata a Ottawa, il 1° giugno 1974, il primo album di Alanis esce quando lei è ancora molto giovane. Era il ’91 e il titolo del disco dall’impronta dance era proprio il suo nome. Questo primo lavoro la porta a vincere il premio come “voce femminile più promettente”.

E’ però nel ’95 l’anno che decreta il suo successo mondiale con l’uscita dell’album Jagged Little Pill da trenta milioni di copie vendute. Il brano simbolo di questo trionfo è You Oughta Know, ma anche gli altri singoli saranno dei successi strepitosi che la manterranno in vetta alle classifiche per un bel po’. Impossibile ad esempio non aver ascoltato You Learn e soprattutto Ironic!

Vincitrice di quattro Grammy nel 1996 (“Album of the Year”, “Best Female Rock Vocal Performance”, “Best Rock Song” e “Best Rock Album”) che fine ha fatto Alanis?

Alanis Morissette, che trasformazione! Grande cambiamento in questi anni per la cantante

Nei primi anni 2000 la rock star canadese pubblica Under Rug Swept, col singolo Hands Clean che vende 4 milioni di copie. I dischi che seguono non sono successi clamorosi come ci si aspettava fino al 2012 quando esce Havoc and Bright Lights.

Nel 2020 Alanis è tornata sulla scena musicale con Such Pretty Forks in the Road.

Sul suo seguitissimo profilo Instagram vediamo la trasformazione degli ultimi anni: i capelli biondi stupiscono, vero?