Viaggi di nozze, Carlo Verdone confessa: “Fu molto dura”, il retroscena

A distanza di 26 anni dall’uscita di Viaggi di nozze, un retroscena sulle riprese del film raccontato sui social dallo stesso Carlo Verdone.

Carlo Verdone, un nome strettamente legato alla storia del cinema italiano: il brillante attore romano non ha certo bisogno di presentazioni, ma a volte dai ricordi di una carriera come la sua vengono fuori retroscena e curiosità inaspettati che avvicinano ancora di più il personaggio celebre al suo pubblico.

In oltre 40 anni, sono tanti i film da lui scritti, diretti ed interpretati che sono diventati simboli della settima arte made in Italy. I suoi personaggi, sempre ben caratterizzati, hanno quasi sempre due sfaccettature, una più divertente e l’altra più amara.

Spesso il grande attore romano ha dimostrato di sapersi calare nei ruoli più disparati, anche all’interno dello stesso film. E’ il caso di Viaggi di nozze, pellicola del 1995 che racconta le vicende di tre coppie di novelli sposi: protagonista maschile di ogni coppia sempre lui, ma accompagnato di volta in volta da attrice diverse.

Chi non ha amato ad esempio la coppia formata da Verdone e Claudia Gerini nelle vesti di sposi un po’ ‘ruspanti’ che cercano di vivacizzare il loro amore inventandosi improbabili situazioni di vario genere? Proprio a questo proposito, l’attore ha raccontato un retroscena sconosciuto ai più attraverso i suoi profili social.

Carlo Verdone: “Non potevo festeggiare”, spunta il retroscena sul popolare film

Sotto una foto pubblicata circa un anno fa sui suoi seguitissimi canali social, Verdone ha raccontato cosa gli successe durante le riprese di Viaggi di nozze: “Ancora mi chiedo come feci a girare con una frattura alla colonna, un’ ernia espulsa e un canale in stenosi. Fu molto dura”.

Una situazione davvero critica, che lo portò addirittura in sala operatoria: “Ma l’eccitazione di quello che stavamo facendo mi aiutava a sopportare l’insopportabile. Fu un gran successo con quasi 32 miliardi d’ incasso. Ma io non godetti nulla perché finii sotto i ferri nel gennaio del 1996 a pochi giorni dall’ uscita. Mi arrivavano i risultati in clinica, confortato dalle visite dei miei attori raggianti. Ero triste perché non potevo festeggiare nulla. Ma orgoglioso di aver portato a termine “la missione” in condizioni proibitive”.

Oggi possiamo dire con assoluta certezza che è stata una fortuna anche per il pubblico aver potuto gustare questo film e la bravura dei suoi straordinari attori!