Aveva solo 25 anni quando la concorrente romana ha partecipato al GF 12: dopo la sua vita è fortemente cambiata, clamoroso!

Sono davvero tantissime le persone che, in tutti questi anni, hanno voluto partecipare al Grande Fratello ‘nip’. Chi per provare un’esperienza nuova e chi, invece, per tentare di sfondare nel mondo dello spettacolo, sono diversi i concorrenti che abbiamo conosciuto nel corso delle edizioni. E, chi più e chi meno, è entrato nel cuore di tutti.

Se dovessimo stilare una classifica tra i concorrenti che sono riusciti a conquistare il pubblico italiano sin dal loro primo ingresso, la protagonista di questo nostro articolo occuperebbe i primi posti, non c’è dubbio. Entrata a far parte della famosissima ed ambitissima casa di Cinecittà nel corso del GF 12, la giovanissima romana ha immediatamente conquistato lo scettro della casa. Sarà per la sua immensa schiettezza oppure simpatia, fatto sta che ha saputo dimostrarsi la regina indiscussa. Peccato per la mancata vittoria, questo è vero, ma in ogni caso, il successo conseguitone è stato davvero impressionante. Ad oggi, però, cosa sappiamo? Sono trascorsi 10 anni da quel momento, ma com’è la sua vita?

Ha partecipato al GF 12, ma com’è la sua vita dopo il reality?

È stata una delle concorrenti del GF 12 e, in un vero e proprio batter baleno, ha saputo conquistare tutto il pubblico da casa per la sua immensa simpatia. Stiamo parlando proprio di lei: Ilenia Pastorelli. Entrata nella casa di Cinecittà quando era soltanto una studentessa ed aveva 25 anni, si può dire che il reality ha fortemente cambiato la sua vita. Perché?

Subito dopo terminata la sua esperienza al GF, la vita di Ilenia Pastorelli ha preso una svolta davvero impressionante. Come in molti sapranno, la giovanissima romana ha iniziato a studiare recitazione. E, ad oggi, è una delle attrici più amate ed apprezzate dello spettacolo italiano. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel 2015, nel film ‘Jeeg Robot’, ma da quel momento non si è mai più fermata. Senza considerare, inoltre, tutti i riconoscimenti avuti nel corso della sua carriera.

Vi ricordate di lui? Anche voi avete apprezzato la sua schiettezza e simpatia?