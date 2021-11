Pippo Baudo è un conduttore amatissimo, ma voi sapete dove abita? Sicuramente non tutti ne sono a conoscenza di questo ‘retroscena’.

Non c’è assolutamente nulla da dire: Pippo Baudo ha fatto la storia della televisione italiana. Giunto all’età di ben 85 anni, il conduttore televisivo ha saputo costruirsi una carriera memorabile. Ed ancora adesso, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, continua ad essere uno dei volti più amati del piccolo schermo nostrano.

Leggi anche –> Dove abita Alessandra Celentano: in molti non lo immaginano neanche

Debuttato nel mondo dello spettacolo quando era soltanto un ragazzino, Pippo Baudo ha saputo cavalcare l’onda del successo in un vero e proprio batter baleno. Tutto è iniziato, come ricorderete, intorno agli anni sessanta e, da quel momento, non si è mai più fermato. Conduttore di quiz, di importantissimi programmi televisivi, attore televisivo e cinematografico ed, infine, colonna portante di diversi programmi radiofonici, il buon Baudo vanta di una carriera davvero impressionante. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti conoscono questo ‘retroscena’ sul suo conto. Ad esempio, vi siete mai chiesti dove abita? Sappiamo benissimo che le sue origini sono del Sud ed, in particolare, della Sicilia, ma oggi dove vive? Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Leggi anche –> Avete mai visto la casa di Isabella Ferrari? Che eleganza!

Pippo Baudo, sapete dove abita?

È, senza alcun dubbio, uno dei volti più amati della televisione italiana. Eppure, nonostante il suo incredibile successo e curriculum, siamo certi che non tutti sono a conoscenza su un aspetto della sua vita: sapete dove abita Pippo Baudo? Nato a Militello in Val di Catania nel 1936, il conduttore ha dovuto lasciare molto presto la sua città d’origine per trasferirsi altrove, ma adesso dove fa dimora?

Leggi anche –> Dove abita Milly Carlucci? La sua casa stupisce per un dettaglio ben preciso: ve ne innamorerete!

Da quanto si apprende da un’intervista rilasciata ad Interviste romane nel 2014, sembrerebbe che, già a partire dagli anni ’60, si sia trasferito a Roma. E che qui, da quanto si legge dal web, sembrerebbe che faccia ancora dimora. Ad oggi, a quanto pare, sembrerebbe che viva al centro della Capitale italiana. In passato, come raccontato dal diretto interessato, sembrerebbe che abbia vissuto, invece, in periferia.

Cosa ci dite voi? Sapevate che Pippo Baudo vivesse a Roma?