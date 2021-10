Dove abita Alessandra Celentano: in molti non lo immaginano neanche; le curiosità sull’insegnante di danza di Amici.

È uno dei volti più amati della nostra televisione. Nonostante la sua severità e i suoi metodi di insegnamento decisamente rigidi, la maestra Alessandra Celentano è entrata nei cuori dei fan. Che, da anni, la seguono alle prese con gli allievi di danza della scuola di Amici. La 21 esima edizione del talent show di Amici di Maria De Filippi è appena iniziata e, come sempre, la Celentano è una protagonista assoluta. Ma, al di là della sua professione, sapete proprio tutto di lei?

In molti si saranno chiesti dove abita la mitica coreografa e prof di danza classica, nipote dell’amatissimo cantante Adriano Celentano. Ebbene, ecco cosa sappiamo sull’argomento!

LEGGI ANCHE —–>Qui era piccolissimo, oggi è cantante molto amato: dopo la vittoria ad Amici non si è più fermato

Amici, dove abita Alessandra Celentano, la temutissima insegnate di danza classica

Tutti pazzi per Alessandra Celentano. Ammettiamolo, senza di lei e i suoi giudizi piccati sugli allievi, Amici non sarebbe la stessa cosa! Di lei dal punto di vista artistico, ormai, conosciamo davvero molto, ma cosa sappiamo della sua vita privata.

Ad esempio, in molti si saranno chiesti dove vive l’insegnante di danza. Ebbene, da tanti anni Alessandra abita a Roma, dove appunto è impegnata con Amici, ma anche come direttore artistico di una scuola di danza. Secondo quanto raccontato in una vecchia intervista a Oggi, Alessandra vive con la sorella Adriana… e i loro numerosi cani: entrambe ne hanno 4, per un totale di 8 amici a quattro zampe. “Fortunatamente abbiamo un giardino e la nostra allegra famiglia allargata ha i suoi spazi per convivere al meglio”, ha raccontato la coreografa.

LEGGI ANCHE —–>Arisa: “Io non ho abbandonato”, ecco la verità sull”addio’ ad Amici

LEGGI ANCHE ——>“Qualche tempo fa”: Alessandra Celentano pubblica uno scatto del passato e conquista tutti

Chi è l’ex marito di Alessandra Celentano

Forse non tutti lo sanno, ma Alessandra Celentano è stata sposata. Nel 2007 è convolata a nozze con Angelo Trementozzi, analista finanziario e insegnante di karate. Il loro matrimonio, però, si è interrotto, cinque anni dopo, nel 2012, per motivi che non sono stati resi noti. Come raccontato dall’insegnante di danza a Verissimo, però, nonostante la rottura i due sono rimasti in ottimi rapporti, si stimano e si vogliono bene.