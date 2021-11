Amici 21, scoppia una lite accesa in casetta: “Fai le facce da diva”, tensione alle stelle tra i concorrenti del talent show.

Tra una lezione e l’altra, ad Amici non mancano le discussioni tra allievi. Che, anche quest’anno vivono tutti insieme in casetta. E, anche quest’anno, a causa del Covid devono occuparsi loro delle mansioni domestiche: dalla cucina alla pulizia, è tutto compito dei concorrenti. Ragione per cui, spesso, nascono delle vere e proprie liti!

L’ultima è scoppiata proprio a causa del rispetto dei turni delle pulizie, che non sembra essere proprio il punto di forza di tutti gli allievi. Sono volate parole durissimi e i toni si sono accesi. Ecco cosa è successo.

Amici 21, scoppia la lite in casetta per i turni delle pulizie: “Cosa vuoi da me?”

Tensione alle stelle ad Amici 21. Un duro scontro tra due concorrenti del talent, a causa dei turni delle pulizie: la lite è stata trasmessa nella puntata del daytime di ieri, 19 novembre 2021. Andiamo con ordine per capire cosa ha acceso la scintilla: Nicole è andata in camera a svegliare LDA, poiché spettava ad entrambi lavare i pavimenti quel giorno: “Non si sveglia, e io come una c**** devo sempre farlo da sola”, sbotta la cantante. Ma la vera lite è scoppiata tra LDA e un’altra concorrente!

Il cantante ha prima accusato Nicol di averlo svegliato in maniera brusca ed urlando, ma è poco dopo che accade l’impensabile, quando si accorge che, il giorno prima, Serena ed Albe hanno saltato il proprio turno di pulizie. “Loro non hanno lavato a terra, però io che stavo nel meglio del sonno mi devo svegliare e devo lavare a terra! Io sono la prova vivente che pure se non hai voglia e stai dormendo ti alzi e lo fai”, sbotta il cantante. A questo punto interviene Serena: “Cosa vuoi da me?”, “Serena non mi parlare così, perché già sto coi c**** girati, in più mi fai ste facce da diva mi fai innervosire!”, replica LDA.

La discussione si fa sempre più accesa, soprattutto quando la ragazza ha detto: “Silenzio”, facendo ulteriormente innervosire il figlio di Gigi D’Alessio. La ballerina ammette di aver sbagliato, ma si difende spiegando che tutti, a modo loro, lasciano qualcosa fuori posto, dopo aver mangiato o in altre occasioni: “Metto tutto in ordine io, ve lo vengo a dire ogni volta, vi vengo a rinfacciare le cose?”

Dopo ben 40 minuti la discussione si è interrotta. I turni saranno rispettati da questo momento in poi? Staremo a vedere!