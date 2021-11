Monica Bellucci, “Ho avuto giudizi feroci”: retroscena difficile da immaginare

La diva italiana per eccellenza, Monica Bellucci, sorprende tutti con un retroscena impensabile sulla sua carriera di attrice.

Da anni è ritenuta un simbolo del nostro Paese nel mondo e, in effetti, la sua bellezza e il suo talento artistico la rendono un vero orgoglio tricolore. Attualmente impegnata in una tournée teatrale che la vede nel ruolo di Maria Callas nello spettacolo Maria Callas, Lettere e Memorie, Monica Bellucci si è raccontata in una sorprendente intervista a Repubblica.

Il grande fascino dell’attrice di origini umbre sta proprio nella consapevolezza di sé e della sua femminilità e, sia al cinema che in tv, siamo abituati a vederla sempre a suo agio. Eppure, proprio lei ha rivelato al quotidiano un retroscena alquanto impensabile.

Ha raccontato di essere timida e che solo dopo tre decenni passati a recitare per il grande schermo ha accettato di lanciarsi in questa nuova avventura a teatro dove, tra l’altro, sta riscuotendo un successo enorme. “È iniziata come una cosa piccola al Teatro Marigny, 450 posti, a Parigi. Poi mi ha chiamata il direttore di Spoleto. L’ho portata in Grecia con l’orchestra, andrò a Istanbul, Londra, New York. Un progetto intimista va in una direzione che non avevo previsto”.

Ma non è tutto: la Bellucci ha poi parlato di ciò che le è accaduto in passato e c’è da ammettere che nessuno lo avrebbe immaginato.

Monica Bellucci, il retroscena sulla sua carriera lascia di stucco

Anche se sembra impossibile, anche Monica è stata vittima di critiche molto dure in passato: “All’inizio ero solo una che veniva dalla moda al cinema. Avevo un’immagine predefinita, ci si aspettavano cose che non ero ancora in grado di dare. Ho avuto giudizi feroci, ma avevano ragione, avevo molto da migliorare”.

Gli inizi quindi non sarebbero stati semplicissimi per lei: “Io ho vissuto la vita che mi sono scelta. Nei pro e nei contro. Da giovane volevo andarmene dalla provincia. Il lavoro mi ha permesso di viaggiare. Il cinema era un mondo impenetrabile”, ha ammesso a Repubblica.

Alla fine Monica Bellucci ce l’ha fatta e non possiamo che complimentarci con lei per essere diventata l’icona che tutti conosciamo.