Romina Carrisi ha un nuovo fidanzato? Bacio in pubblico con un famoso attore

Romina Carrisi ha un nuovo fidanzato? La figlia di Al Bano bacia in pubblico un famoso attore: ecco di chi si tratta

L’amore è nell’aria, o forse no. La figlia di Al Bano e Romina ha pubblicato una foto in cui bacia un uomo. Si tratta di un attore famoso. Non sappiamo, però, se l’uomo che bacia nella foto sia il suo fidanzato o semplicemente un amico.

Bacio in pubblico con il famoso attore: Romina Carrisi ha un nuovo fidanzato?

Romina Jolanda Carrisi-Power, nota semplicemente come Romina Jr, è la figlia più piccola di Al Bano e Romina Power, ed è un’attrice e personaggio televisivo. È nata il 1 giugno 1987 a Cellino San Marco, famosa tenuta della famiglia Carrisi. Oltre alla televisione, Romina Jr. ha altre due grandi passioni: scrivere poesie e fare fotografie.

È cresciuta tra gli USA e l’Italia. Negli Stati Uniti ha fatto anche la cameriera in un night club per mantenersi. Nel nostro paese, invece, ha provato a lavorare come commessa, ma tutti la riconoscevano ed è stata costretta a smettere.

Nel corso della sua vita ha attraversato un periodo molto buio, che l’ha portata all’abuso di sostanze stupefacenti. Al settimanale “Gente” ha rivelato: “Non mi piacevo, non mi accettavo. Iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro”.

Riguardo alla sua vita privata, la figlia d’arte ama essere molto discreta. Non si conoscono infatti molte notizie sulla sua vita sentimentale. Nel 2017 le è stata attribuito un flirt con il cantante Michael Bolton, ma non è stato mai confermato. Nel 2018 è stata invece legata a Francesco Gastel, con cui conviveva a Los Angeles.

Adesso, invece, sembrerebbe aver ritrovato nuovamente l’amore. Di recente, infatti, ha pubblicato sui social una foto in cui bacia un uomo. Si tratta del famoso attore Emanuel Caserio. Non sappiamo, però, se i due siano fidanzati oppure se il bacio sia segno di profonda amicizia.