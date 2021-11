Come sono le vip più famose della tv e del web senza luci e senza trucco: tutte le foto al naturale

Come sono le vip più famose della tv senza luci e senza trucco: tutte le foto al naturale; ecco alcuni personaggi amatissimi in versione acque e sapone.

Siamo abituate a vederle sempre con make up impeccabili e luci che rendono invisibile ogni imperfezione. Per non parlare di filtri Instagram: una vera e propri rivoluzione nel mondo virtuale. Ma è proprio su Instagram che, sempre più frequentemente, molti personaggi decidono di mostrarsi al naturale, in versione acqua e sapone.

In seguito vi mostriamo alcuni tra i personaggi amati del momento, sui social e in tv, lontano da luci e filtri. Diamo un’occhiata.

Vip senza trucco: ecco la versione naturale di alcuni tra i personaggi più famosi del momento

Make up perfetti, acconciature impeccabili e look da fare invidia: la vita delle star è un vero e proprio sogno. Ma, grazie ai social, sempre più spesso i personaggi famosi stanno mostrando lati di sé inediti. Anche lontano dalle luci dei riflettori, molte vip scelgono di mostrarsi ai propri fan, spesso senza trucco, completamente al naturale. Il risultato? È incantevole. E dimostra che, la vera bellezza, non ha affatto bisogno di make up eccessivi per essere esaltata. Ecco alcuni personaggi in versione ‘acqua e sapone’.

Iniziamo da due grandi protagoniste del GF Vip 6. Molto diverse tra loro, Soleil Sorge e Francesca Cipriani sono tra le concorrenti più amate di questa edizione. In particolare, Francesca Cipriani ama sfoggiare make up super marcati, ma senza trucco è meravigliosa, proprio come la sua coinquilina:

Passiamo alla regina dei social, l’influencer italiana più famosa al mondo: Chiara Ferragni. La moglie di Fedez condivide coi followers gran parte della sua vita e non mancano occasioni in cui si mostra al naturale. Voto 10:

E voto 10 anche a Belen Rodriguez, attualmente al timone di Tu si que vales. Anche la showgirl argentina è famosa per i suoi look glamour, ma nelle stories si mostra spesso senza trucco e filtri, dimostrando che è bellissima anche al naturale:

Forse non tutti lo sanno, ma Ilary Blasi è una star anche sui social! Da quando è approdata su Instagram, Lady Totti ama condividere foto e video con i suoi fan, che la supportano e la seguono con affetto. E ne apprezzano la bellezza, anche con pochissimo trucco:

Insomma, la prova che la bellezza vera non ha bisogno di alcun filtro. E voi, cosa aspettate a seguire questi personaggi sui social? Non ve ne pentirete!