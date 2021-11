Sanremo Giovani, svelati i nomi dei finalisti: c’è anche un’amatissima ex di Amici; la lista dei concorrenti che parteciperanno alla serata finale.

Cresce sempre di più l’attesa per il prossimo Festival di Sanremo. Mancano ancora diversi mesi all’inizio di una nuova edizione della kermesse musicale, che nel 2022 tornerà a svolgersi a febbraio. La voglia di vedere i cantanti esibirsi però è già tanta! E non sono per quanto riguarda i Big. Come sempre ci saranno i “giovani” che si sfideranno però già il prossimo 15 dicembre, nella serata finale. Curiosi di scoprire i nomi dei finalisti?

Ben 12 concorrenti, che gareggeranno per conquistare un posto tra i big dell’edizione di Sanremo 2022: i posti disponibili sono soltanto due! Chi tra i dodici ‘giovani’ riuscirà a spuntarla? Tra i selezionati c’è anche un’ex concorrente di Amici, scopriamoli tutti!

Sanremo Giovani, tra i finalisti anche un’ex di Amici: tutti i nomi dei concorrenti

Ci siamo! Sono stati selezionati i 12 concorrenti che gareggeranno a Sanremo Giovani. Una gara particolare, dato che la categoria “Nuove Proposte” è stata eliminata dalla struttura dell’evento musicale: la finalissima della gara dei giovani sarà infatti disputata il 15 dicembre. I due vincitori potranno salire sul palco di Sanremo 2022, ma tra i Big! Un’opportunità incredibile per i dodici giovani cantanti, tra i quali c’è un volto noto al pubblico di Amici: si tratta di Martina Beltrami, che ha partecipato all’edizione numero 19 del talent show di Maria De Filippi, due anni fa. La cantante gareggerà col brano Parlo di te.

Con lei alla finalissima ci saranno Bais, Esseho, Oli?, Matteo Romano, Samia, Tananai, Yuman, Destro, Vittoria, Senza_Cri, e Littamè. Saranno loro a contendersi i due posti tra i Big della 72 esima edizione della kermesse canora, che si svolgerà come sempre al Teatro Ariston, dal 1 al 5 febbraio 2022.

Noi non vediamo l’ora di sentire i nuovi brani e di tuffarci nella magica avventura di Sanremo. Manca poco! E voi conoscete alcuni dei giovani in gara?