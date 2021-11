La ricordate in Lost? Oggi l’attrice è irriconoscibile: sono passati quasi 20 anni; ecco come si mostra oggi.

Era il settembre del 2004 quando andò in onda il primo episodio di Lost, negli Stati Uniti: in Italia la prima stagione della serie arrivò nel marzo del 2005. Sono passati quasi 20 anni, ma la serie tv creata da J.J Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber resta una delle più amate e seguite di tutti i tempi. Tantissimi i protagonisti che hanno reso la serie tv epica, tra questi c’è Shannon Rutherford.

Protagonista della prima e seconda stagione, ma apparsa anche nella terza e nella sesta, Shannon è la sorellastra di Boone Carlyle. Ad interpretarla è la bellissima Maggie Grace, che oggi ha 38 anni. Siete curiosi di vedere come è diventata? Siete nel posto giusto!

In Lost era Shannon: ecco come è diventata l’attrice oggi, a distanza di quasi 20 anni

Shannon è una delle protagoniste delle prime stagioni di Lost. La sorellastra di Boone vivrà in uno stato di grande angoscia dopo la morte di quest’ultimo, avvenuta a causa di un aereo trovato sull’isola. Ad aiutarla Sayid Jarrah, del quale si innamora i due vivranno una breve storia d’amore e decideranno di vivere in una capanna nella foresta, lontani dalla spiaggia. Per la ragazza, però, una tragica fine: Ana Lucia le sparerà un colpa di pistola in petto, credendo che fosse una degli Altri. A interpretare il ruolo della Rutherford è stata Maggie Grace, attrice e modella statunitense, nata il 21 e settembre del 1983.

In Lost aveva capelli lunghi e biondi, siete curiosi di vedere come si è mostrata di recente sui social? Un look rivoluzionato, date un’occhiata:

Eh si, sembra davvero un’altra persona! Una cosa è certa: l’attrice è meravigliosa in tutte le versione. E voi, avete mai visto la serie tv Lost? Se la risposta è no, correte a recuperarla!