Sapete chi è l’hairstylist di Michelle Hunziker e Ilary Blasi? Scopriamolo insieme.

Forse, non tutti lo sanno, ma Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno qualcosa in comune. Sì, certo, sono entrambe della conduttrici amatissime. Negli anni, abbiamo avuto modo di vederle alla conduzione di tante trasmissioni.

Michelle Hunziker negli ultimi tempi è impegnata con la nuova edizione di All Toghether Now. Ilary Blasi viene dalla conduzione a L’Isola dei famosi, dove, la sua schiettezza e spontaneità sono state premiate. Anche l’anno prossimo, nella nuova edizione, sarà lei la conduttrice. Ma cosa hanno di particolare in comune? Ebbene, l’hairstylist, proprio così! Ma sapete chi è la professionista che cura il loro look? Scopriamolo insieme.

Sapete chi è l’hairstylist di Michelle Hunziker e Ilary Blasi?

Si chiama Alessia Solidani ed è l’hairstylist di alcune delle star tanto amate, come Michelle Hunziker e Ilary Blasi. Ma tra le sue clienti ci sono tantissimi personaggi importanti del mondo dello spettacolo, come Sabrina Ferilli, Stefania Orlando, Eleonora Pedron. A Fanpage.it ha raccontato come tutto ha avuto inizio, fino ad arrivare ad oggi.

La Solidani oggi è una vera e propria imprenditrice. Ha fondato un marchio che porta il suo nome e ha all’attivo, nella Capitale, cinque saloni. Non fa differenze tra le clienti, che siano ‘famose’ o no, cerca sempre di portare fuori e dare animo alle loro personalità. Tutto ha avuto inizio quando sua mamma l’ha mandata in un’accademia per hairstylist. Ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo nel 1995, quando è stata mandata dall’accademia nella trasmissione Numero 1 di Pippo Baudo. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in salita.

E’ stata Alessia a curare il rivoluzionario taglio di Michelle Hunziker. Dopo quasi 20 anni, la conduttrice ha deciso di fare il caschetto. Ma tra le sue clienti c’è anche Ilary Blasi, che non ha mai avuto paura di provare e di sperimentare. Dalle tinte alle famose parrucche utilizzate durante la conduzione de Il Grade Fratello Vip. L’hairstylist ha un grande obiettivo, far conoscere la sua storia.