“Sono ufficialmente iniziate le riprese“: attraverso i social, è arrivato l’annuncio che in tantissimi attendevano. L’amatissima serie tv sta per tornare con la quinta stagione: le riprese dei nuovi episodi sono partite proprio qualche giorno fa, il 24 novembre 2021.

La notizia ha fatto letteralmente impazzire i fan della serie, che non vedono l’ora di scoprire quali emozionanti racconti saranno al centro della trama della stagione numero cinque, disponibile solo su Neflix. Scopriamo i dettagli!

Una nuova stagione ricca di novità. Ci saranno tutti i personaggi che abbiamo imparato a conoscere nelle precedenti stagioni, ma non mancheranno new entry. Di cosa stiamo parlando? Di SKAM Italia, che torna con la quinta attesissima stagione! L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi, per la gioia dei tantissimi fan della serie tv, che racconta la vita di un gruppo di adolescenti. Ogni stagione è incentrata in particolare su un personaggio: chi sarà il protagonista della stagione 5?

Ebbene, secondo le prime indiscrezioni sarà Elia, interpretato da Francesco Centorame. Ritroveremo nel cast tutti i personaggi storici, da Giovanni ( Ludovico Tersigni) a Eva ( Ludovica Martino), da Sana ( Beatrice Buschi) a Martino ( Federico Cesari). Non ci sarà, invece, Benedetta Gargari nel ruolo di Eleonora, ma vedremo invece Edoardo, interpretato da Giancarlo Commare. Ma siete curiosi di sapere chi sono le due new entry?

Ci sarà Lea Gavino nel ruolo di Viola e Nicole Rossi che interpreterà Asia. Non vediamo l’ora di scoprire tutti i dettagli dei loro personaggi e come si inseriranno nella trama. Ricordiamo che la quarta stagione è terminata con la conclusione del liceo per i protagonisti: come proseguiranno le vicende del gruppo lontano dai banchi di scuola?

Non ci resta che attendere l’uscita dei nuovi episodi, che cadrà senza dubbio nel 2022. Non è stata resa ancora nota la data, ma i fan non stanno nella pelle. E voi, seguirete le nuove avventure di SKAM Italia?