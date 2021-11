Gf Vip 6, incredibile novità: cambia tutto, cosa succederà nella casa

Incredibile novità per il Gf Vip 6, cambia tutto: di seguito vi raccontiamo cosa succederà nella casa più spiata d’Italia

La sesta edizione del Grande Fratello Vip entra nel vivo. Presto però potrebbe cambiare tutto. Sarebbe in arrivo infatti un’incredibile novità. Volete sapere di che cosa stiamo parlando? Se siete curiosi, continuate a leggere l’articolo.

Gf Vip 6, incredibile novità: di cosa si tratta

Anche quest’anno il Grande Fratello Vip è stato confermato sui canali Mediaset. Il reality show va in onda due volte a settimana, il lunedì e il venerdì in prima serata. Il daytime, invece, va in onda tutti i giorni su Canale 5. Il reality show può essere seguito anche 24 ore su 24 su Mediaset Extra.

Al timone del programma c’è nuovamente Alfonso Signorini. Il conduttore e autore del programma ha scelto come opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che sostituiscono Pupo e Antonella Elia. Il reality show è giunto alla sesta edizione ed andrà in onda fino a marzo 2022. I vertici di Mediaset, infatti, hanno deciso di prolungare la durata del programma. La sesta edizione sarà dunque la più lunga di sempre. La finale del reality show andrà in onda lunedì 14 marzo 2022.

I concorrenti non sanno ancora che il programma sarà prolungato, ma qualcuno inizia ad immaginarlo. Anziché diminuire, infatti, gli inquilini della casa più spiata d’Italia aumentano. Molto probabilmente Signorini annuncerà la notizia del prolungamento poco prima delle festività natalizie. A quel punto spetterà ai gieffini accettare di restare o meno nella casa del Gf Vip.

Un’altra novità potrebbe essere all’orizzonte. Non solo il prolungamento fino a marzo, ma il reality show potrebbe anche cambiare giorno della messa in onda. La notizia circola da qualche giorno sui vari siti che si occupano di televisione, ma al momento si tratta ancora di un’indiscrezione.

Da gennaio 2022, il Grande Fratello Vip potrebbe andare in onda il lunedì e il giovedì, anziché il venerdì in prima serata. Il reality show fa quasi sempre fatica il venerdì per via della concorrenza serrata della Rai. I vertici di Mediaset potrebbero dunque decidere di cambiare giorno della messa in onda, passando appunto dal venerdì al giovedì.