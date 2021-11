Costanza Caracciolo, cambio look: “Amo il mio nuovo colore”, addio biondo per l’ex velina di Striscia la Notizia.

Il biondo è la sua caratteristica per eccellenza. Anche perché è diventata famosa proprio per il ruolo di velina bionda nel famoso tg satirico Striscia la Notizia. Ma Costanza Caracciolo ha deciso di rivoluzionare il suo look: il risultato? Lo ha mostrato lei stessa sui suoi canali social.

“Amo il mio nuovo colore di capelli”, ha scritto la showgirl, a corredo degli scatti in cui mostra il suo nuovo look. Che, a giudicare dalla quantità di complimenti e commenti positivi, è stato più che promosso. Curiosi di vedere come si è mostrata la showgirl? Siete nel posto giusto.

Cambio look per Costanza Caracciolo: l’ex velina mostra il nuovo colore ai followers

Era il 2008 quando è salita per la prima volta sul bancone di Striscia la Notizia, dove per ben quattro anni ha fatto coppia con la mora Federica Nargi. Oggi Costanza Caracciolo ha 31 anni ed è una mamma splendida di nuove bambine, Stella e Isabel, nate dall’amore con Christian Vieri. La sua carriera è proseguita alla grande ed anche sui social la showgirl è seguitissima: il suo profilo conta un milione e 300 mila followers! È proprio lì che, qualche ora fa, Costanza ha mostrato a tutti il suo nuovo look.

L’ex velina ha detto addio al suo biondo platino optando per un colore molto naturale, simile a quello della sua radice, che come ha specificato nei commenti non è stata toccata. Il risultato? Semplicemente incantevole, giudicate voi:

Eh si, Costanza è davvero bellissima col suo nuovo look, che ha messo d’accordo tutti. Pioggia di likes e commenti positivo per la ‘trasformazione’ di Lady Vieri, che si conferma una delle donne più apprezzate sui social, da uomini e donne. E voi, cosa ne pensate del nuovo colore dell’ex velina? La preferivate bionda? Quel che è certo è che Costanza è splendida in tutte le versioni.