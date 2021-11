Perché Garrison ha lasciato Amici: la verità dopo anni dall’addio al programma

Per circa 17 anni ha insegnato danza moderna agli allievi e recentemente è tornato in studio, ma perché Garrison ha lasciato Amici?

La storia del talent show più famoso e seguito della tv italiana è legata indissolubilmente alla sua figura: nonostante da qualche anno non faccia più parte del programma condotto da Maria De Filippi, Garrison Rochelle resta uno dei professori più amati di Amici.

Leggi anche———->>>Amici 21, Garrison scoppia in lacrime: questo gesto di Maria De Filippi proprio non se l’aspettava

Il suo addio alla scuola che ha contribuito a rendere così celebre da ben vent’anni fu accolto con dispiacere dai fan: le sue coreografie originali e mai scontate, i suoi memorabili scontri con Alessandra Celentano, il suo carattere emotivo, ne hanno fatto uno dei pilastri del format.

Tanti gli allievi che nel corso degli anni hanno accumulato esperienze importanti grazie a lui e alla sua esperienza di ballerino. Proprio per questo, quando di recente Garrison è stato ospite ad Amici, è stata una grandissima gioia sia per il pubblico che per i ballerini professionisti suoi ex alunni.

Al settimanale Visto, l’ex insegnante del talent ha spiegato i motivi per cui ha deciso nel 2018 di abbandonare il programma.

Garrison Rochelle confessa perché ha lasciato Amici: “Sapevo che il mio tempo stava scadendo”

Immensamente grato a Maria De Filippi per avergli dato l’opportunità di vivere un’esperienza così importante come quella accumulata negli anni trascorsi ad Amici, Garrison ha spiegato a Visto il perché del suo addio alla trasmissione.

Leggi anche————>>>Amici, Garrison spiazza: “Un brutto periodo”, poi si commuove in diretta

“Sapevo già due anni prima dell’addio che il mio tempo ad Amici stava scadendo. Avevo bisogno di un cambio, ma prima dovevo riflettere per capire che cosa volessi fare della mia vita. Sapevo che non avevo ancora finito di lavorare e avevo il sogno di condurre, cantare, recitare. Ed è quello che si è realizzato durante il lockdown visto che ho dato lezioni di canto e recitazione”, ha rivelato al settimanale.

A noi piacerebbe moltissimo un suo ritorno nella scuola e a voi?