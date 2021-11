Il ruolo di Apollo Creed nella saga di “Rocky” gli ha regalato fama mondiale, ma com’è cambiato dopo 36 anni?

I fan di Rocky Balboa non hanno certo dimenticato il suo amico/rivale Apollo Creed: vediamo com’è diventato a distanza di ben 36 anni!

E’ ancora oggi uno dei personaggi cinematografici più iconici di tutti i tempi: ricordate il pugile campione mondiale di pesi massimi Apollo Creed? La storia di amicizia e competizione tra lui e Rocky Balboa emoziona e commuove ancora oggi.

Nella saga di Rocky, Apollo è colui grazie al quale il protagonista ha la possibilità di abbracciare una nuova vita e di intraprendere un viaggio unico, quello nella boxe, che gli darà soddisfazioni e dolori mettendolo alla prova soprattutto come uomo.

Dalla loro iniziale rivalità nascerà un’amicizia indistruttibile, che Rocky onorerà sfidando il temibile Ivan Drago per vendicare la morte di Apollo. Quest’ultimo fu interpretato dall’attore Carl Weathers: sono trascorsi ben 36 anni, siete curiosi di scoprire quanto è cambiato?

Era il mitico Apollo Creed in “Rocky”: vi stupirà rivederlo dopo tutti questi anni

Raggiunta la fama planetaria con la saga che vede Sylvester Stallone protagonista, Weathers si è dedicato molto alla tv. In “Arrested Development” ha recitato anche interpretando se stesso.

Nato a New Orleans il 14 gennaio del 1948, oggi Carl ha 73 anni. Ha lavorato anche come regista e doppiatore e nel 2019 e nel 2020 ha vestito i panni di Greef Karga nella serie Disney+ The Mandalorian, spin-off di Guerre stellari. Sylvester Stallone si ispirò alla figura di Muhammad Ali per il personaggio di Apollo Creed e scelse Carl Weather ai provini per il suo temperamento.

L’attore è padre di due figli, nati dal matrimonio con l’ex moglie Mary Ann Castle.

In questa foto di due anni fa possiamo vedere la sua trasformazione: a parte la barba bianca, c’è da dire che resta molto simile a quando era sul set dei film di Rocky, vero?

Non si può non fargli i complimenti, siete d’accordo?