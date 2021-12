È proprio sul suo canale social ufficiale che Paola Turani ha mostrato la sua casa in montagna, l’avete mai vista? Resterete senza fiato: che incanto!

Sta vivendo uno dei momenti più magici che ogni donna possa mai vivere nella sua vita, Paola Turani. Diventata mamma da qualche mese, la splendida influencer non perde occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori su questa ‘nuova’ vita.

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Paola Turani vanta di un successo davvero clamoroso. Pensate, il suo profilo Instagram conta più di 2 milioni di followers. Dei numeri davvero esagerati, quindi, ma di cui facilmente riusciamo a capacitarci. Oltre ad essere seguitissima, però, la Turani è anche super attiva. E, spesso e volentieri, condivide tutto ciò che riguarda la sua vita e le sue giornate con i suoi sostenitori. Lo sta facendo ultimamente quando si mostra in compagnia della sua famiglia, ma l’ha fatto anche qualche giorno fa, mostrando la casa in montagna. A tal proposito, voi l’avete mai vista? Ve la mostreremo noi in tutti i suoi dettagli. Una cosa, però, teniamo a dirvelo: è spettacolare!

Paola Turani, la sua casa in montagna è incantevole: guardate qui, mai visto nulla di simile

Dopo la spettacolare casa pugliese per le vacanze estive, Paola Turani non ha potuto fare a meno di mostrare la dimora dove trascorrerà, molto probabilmente, dei weekend rilassanti in compagnia della sua famiglia, ma anche le feste natalizie. È proprio attraverso un video caricato sul suo canale social ufficiale che l’influencer ha voluto mostrare la casa in montagna. E lasciare tutti i suoi sostenitori completamente senza parole. Siete pronti a scoprire ogni cosa?

La casa in montagna di Paola Turani, vi assicuriamo, è davvero pazzesca! Partiamo immediatamente col tour:

È proprio questo l’ingresso della sua casa! Ricco di neve ed addobbato a tema natalizio, lo spazio preannuncia qualcosa di spettacolare. E, in effetti, è proprio così. Guardiamo insieme il soggiorno:

Appena entrati in casa, si viene completamente catapultati nel soggiorno! Che dire? Un vero e proprio spettacolo! Completamente in legno, con un grosso televisore, un enorme divano chiaro e un soffice tappeto, il soggiorno si presenta come un luogo piuttosto caldo e super rilassante. E quel camino ce ne da ampia prova.

Infine, il terrazzino! Anch’esso ricoperto completamente di neve, lo spazio all’aperto presenta anche un romanticissimo focolare.

Insomma, la casa ha tutto l’occorrente per far trascorrere a Paola e alla sua splendida famiglia dei momenti super magici.