Rissa sfiorata al Gf Vip, tensione altissima: cos’è successo

Rissa sfiorata al Gf Vip, tensione altissima tra le due protagoniste del reality show: in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo

La tensione si taglia con un coltello nel reality show “Grande Fratello Vip”. Il programma va in onda da ormai due mesi e il gioco inizia a diventare pesante. Durante la scorsa puntata, andata in onda lunedì in prima serata su Canale 5, è stata sfiorata una rissa. Siete curiosi di sapere cos’è successo? Se sì, continuate a leggere l’articolo.

LEGGI ANCHE: “Se non fosse per…”, concorrente vuole lasciare il Gf Vip 6: decisione a sorpresa

Gf Vip, rissa sfiorata: cos’è successo

La sesta edizione del Grande Fratello Vip entra nel vivo. Il programma va in onda dal 13 settembre 2021. Sono ormai più di due mesi e molti ancora ne dovranno passare. La finale, infatti, non andrà in onda a dicembre 2021, come inizialmente era stato stabilito. I vertici di Mediaset hanno deciso di prolungare la durata del programma. Il reality show non terminerà a dicembre, bensì a marzo 2021. La decisione non è stata ancora comunicata ai concorrenti del reality show, ma qualcuno inizia a sospettarlo.

LEGGI ANCHE: “Me ne vado”, concorrente abbandona la casa del Gf Vip 6: clamoroso addio

Per alcuni sarà veramente un brutto colpo. Per chi ha figli e coniugi a casa ad aspettarli, sarà difficile sopportare altri due mesi di assenza. C’è chi, come Katia Ricciarelli o Carmen Russo, ha già manifestato il desiderio di abbandonare il gioco. Alle due gieffini si sono poi accodati Alex Belli e Davide Silvestri. Restando tra le indecise, invece, Manila Nazzaro e Francesca Cipriani. I più giovani, invece, dovrebbero restare in gioco.

LEGGI ANCHE: Colpo di scena al GF Vip, una nuova concorrente entra improvvisamente in casa: cos’è successo?

Due mesi di convivenza forzata sono pesanti. La tensione ormai si taglia con un coltello. Ma le liti avvengono non solo nella casa più spiata d’Italia. Durante la scorsa puntata del reality show, andata in onda lunedì in prima serata su Canale 5, c’è stata un’accesa lite in studio. Volete sapere cos’è successo? E allora continuate a leggere l’articolo.

Come dicevamo, la tensione è alta non solo dentro alla casa del Gf Vip 6, ma anche fuori. La convivenza è forzata sia tra i coinquilini, che tra gli altri protagonisti del reality show, come ad esempio le opinioniste. Sonia e Adriana non sono mai andate d’accordo. Opinioni diverse, modi di pensare differenti e forse non solo per il ‘gioco’.

Nella scorsa puntata del reality show, come riporta Leggo, sarebbe stata sfiorata addirittura la rissa in studio. In ogni caso sono volate parole grosse, soprattutto da parte della Bruganelli, che non ha apprezzato alcuni commenti da parte della Volpe. Come andrà a finire tra loro due?