GF Vip, “Sconvolta dal tradimento di Giucas”: l’ex concorrente è un fiume in piena

Dal suo profilo Instagram, l’ex concorrente del GF Vip attacca alcuni dei compagni ancora in casa: parole durissime anche contro Giucas.

Aumenta il numero dei protagonisti di questa sesta edizione del GF Vip usciti dal gioco. Metà di quelli entrati in casa a settembre è ormai definitivamente fuori dal reality come decretato dal televoto.

Leggi anche———->>>GF Vip, “Durante la Turandot…”: la verità di Soleil sul bacio con Alex Belli

La divisione delle tre sorelle Selassié che fino a qualche settimana fa rappresentavano un unico concorrente ha dato origine a nuove dinamiche perché gli altri coinquilini hanno potuto nominare una di loro senza temere di intaccare il percorso delle altre due.

L’ultima eliminata è stata infatti Clarissa Selassié, finita al televoto contro Manila, Carmen, Soleil e sua sorella Lulù. Un’uscita che ha provocato non poche conseguenze, prima fra tutte la forte crisi che ha colpito Lulù chiusasi in bagno durante la puntata e punita per questo dal Grande Fratello con un provvedimento.

Tornata sui social, la minore delle princess ha pubblicato un lungo sfogo contro alcuni degli ex compagni d’avventura in base agli ultimi avvenimenti successi nella casa.

GF Vip, il lungo sfogo di Clarissa Selassié: attacco durissimo anche a Giucas Casella

Nel fare il resoconto della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, è stato impossibile per Clarissa non menzionare la lite avuta con Katia Ricciarelli l’ultima sera: “Sconvolta dalle parole cattive di Katia che noi abbiamo vissuto come un punto di riferimento affettivo da cui dipendere. Massimo rispetto per la sua carriera e la sua età ma la maleducazione e l’arroganza non dovrebbero dipendere dal Curriculum”, scrive la 19enne.

Leggi anche————>>>GF Vip, Alex Belli si scaglia contro i suoi compagni: “Non avete un c***o da raccontare”, volano parole durissime

Il soprano però non è stata l’unico bersaglio delle critiche. Clarissa ha manifestato anche lo stupore per la nomination totalmente inaspettata ricevuta da Giucas Casella: “Sconvolta dal tradimento di Giucas… sì quello mi ha fatto davvero male”, ha confessato.

In effetti, con l’illusionista siciliano la ragazza sembrava aver instaurato un bel rapporto: lei si prendeva spesso cura dei suoi capelli, delle sue unghie, insomma nulla lasciava presagire che Giucas l’avrebbe nominata in confessionale.

Leggi anche————->>>“Sono il suo amante”: bomba al Gf Vip, cosa spunta fuori

Voi siete d’accordo con l’eliminazione di Clarissa o avreste preferito uscisse qualcun altro?