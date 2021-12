Clementino, avete mai visto suo fratello? Hanno partecipato insieme ad un famoso reality

Avete visto il fratello di Clementino? Hanno partecipato insieme ad un famoso reality.

Clementino è impegnato con la nuova edizione del talent The Voice Senior condotto da Antonella Clerici. Qui riveste il ruolo di coach al fianco di Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Loredana Bertè. Ma cosa sappiamo sul rapper?

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica quando era ancora un ragazzino. E’ entrato a 14 anni nel Trema Crew e TCK Crew dove impara e migliora la tecnica del freestyle. Ma è nel 2006 che esce il suo primo album “Napolimanicomio”, in cui sono presenti sia brani in italiano sia in napoletano. Oggi è amato e apprezzato e la sua musica è ascoltatissima. Ma sapete che l’artista ha anche partecipato ad un famoso reality? Non da solo, ma in coppia con suo fratello Paolo. L’avete mai visto?

Clementino e suo fratello Poalo: hanno partecipato insieme ad un famoso reality

Lo stiamo vedendo nella nuova edizione di The Voice Senior, iniziata da una settimana. Clementino è il coach del talent, insieme a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Orietta Berti, quest’ultima new entry del programma. Fin da piccolo ha la passione per la musica. Era ancora un ragazzino quando muove i primi passi. A 14 anni entra nel Trema Crew e TCK Crew.

E’ uscito nel 2006 il suo primo album. Da allora, l’artista ne ha fatta di strada. Nel 2015 partecipa la Festival di Sanremo con la canzone Quando sono lontano. Due anni più tardi partecipa nuovamente alla kermesse musicale, con il brano Ragazzi Fuori. Ma sapete che Clementino ha anche partecipato ad un famoso reality? E’ stato concorrente insieme a suo fratello, l’avete mai visto?

Il Fratello del rapper si chiama Paolo Maccaro, ed è più piccolo di lui, ha circa 35 anni. E’ un cantante. Insieme hanno partecipato alla terza edizione di Pechino Express, nel 2014. Si Sono classificati all’ottavo posto. Questa edizione è stata vinta da I coinquilini, coppia formata da Stefano Corti e Alessandro Onnis. Clementino e suo fratello si somigliano molto, non trovate?