In Cherry Season ha interpretato Emre: com’è oggi l’amatissimo attore, dopo la fine della serie televisiva.

Dal giugno 2016 al settembre del 2017 abbiamo seguito la bellissima serie turca Cherry Season. La storia porta in primo piano l’amore tra Oyku e Ayaz. Oyku è una ragazza che sogna di fare la stilista e che comincia a lavorare per un’azienda di moda. In questa azienda incontra Ayaz, il figlio della famosa stilista Onem, proprietaria dell’azienda. Lui è un architetto. Si innamora della giovane perdutamente tanto da fare grandi gesti per lei.

Ma in Cherry Season abbiamo visto tanti personaggi, amici e colleghi dei protagonisti. Ricordate Emre? E’ l’amico di Oyku, era un taxista, ma si licenzia per trasformare la passione per la musica in un lavoro. Ma chi è l’attore che ha interpretato questo personaggio? E soprattutto, com’è oggi? Scopriamolo insieme.

Ha interpretato Emre in Cherry Season: com’è cambiato l’attore dopo la fine della serie tv

In Cherry Season, abbiamo avuto modo di seguire non solo la storia d’amore tra Oyku e Ayaz, ma anche altre storie d’amore. La serie, segue, infatti, anche la relazione tra Burcu ed Emre, compagno d’università e amico di Oyku e le storie di gelosie di Ilker e sua moglie Sibel.

Ma abbiamo anche visto gli inganni che Seyma ha fatto alle spalle di Mete, il primo amore della protagonista. Ebbene, ricordate il personaggio di Emre? L’attore che l’ha interpretato è Aras Aydin. Dopo circa 4 anni dalla fine della serie televisiva, sapete com’è oggi?

Ecco una sua foto recente. Aydin si mostra così sul suo canale instagram. Guardando lo scatto, non sembra molto diverso, a parte qualche dettaglio da evidenziare, come la barba e i capelli, che sono molto più folti e morbidi. Grazie al ruolo di Emre Yigit in Cherry Season, l’attore turco ha avuto la possibilità di farsi conoscere anche in Italia.