Amici 21, chi è Virginia: età, Instagram e curiosità sulla ballerina, entrata da poco nella scuola più famosa della tv.

La 21 esima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo! Il percorso degli allievi della scuola più famoso della tv procede, tra lezioni, prove e sfide. Tra le ultima arrivate nel gruppo dei ballerini c’è lei, Virginia, specializzata in danza classica.

Per lei un inizio non semplice: essendo risultata tra le ultime posizioni in una gara di ballo tenutasi in settimana, nella puntata di domani Virginia è già in sfida. In attesa di scoprire come andrà, scopriamo qualcosa in più sulla giovane concorrente. Sapete come la troverete su Instagram?

Virginia è una delle ballerine di Amici 21: come trovarla su Instagram?

Manca ancora un bel po’ all’inizio dell’attesissima fase serale di questa edizione di Amici. E, nel frattempo, la classe continua a modificarsi, puntata dopo puntata. Con le sfide o le sostituzioni, nuovi allievi hanno la possibilità di entrare nella scuola ed altri, inevitabilmente, devono lasciare la trasmissione definitivamente. E tra le ultime concorrenti entrate a far parte del programma c’è lei, la ballerina Virginia.

La concorrente è entrata in una modalità particolare: niente sfida per lei, è stata Alessandra Celentano a volerla fortemente, facendo aggiungere un banco appositamente per lei. Classe 1990, la ballerina ha 21 anni ed è originaria di Pompei. La sua passione per la danza inizia molto presto: studia presso Percorsi di Danza a Napoli, per poi volare in Germania dove si diploma all‘ Akademie des Tanzes Mannheim.

Il suo cognome è Vorraro ed è così che la troverete su Instagram, dove il suo profilo ha già più di 12 mila followers:

Per scoprire come proseguirà il suo percorso e quello di tutti i concorrenti di questa edizione, non perdetevi le prossime puntate, ogni domenica alle ore 14.00 e tutti i giorni in day time. E voi, avete già i vostri preferiti?