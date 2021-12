Amici 21, Mattia è ancora sospeso: la richiesta di Raimondo, solo così riprenderà la maglia

Amici 21, Mattia ha ancora la maglia sospesa e Raimondo Todaro, il suo insegnante, fa una particolare richiesta per riprenderla.

La scorsa settimana, ad Amici, il maestro Raimondo Todaro ha sospeso la maglia a Mattia, suo allievo. Questa decisione è stata dovuta al fatto che, secondo Todaro, il ballerino si è comportato male durante la lezioni con i professionisti, mostrando un atteggiamento molto superficiale.

Per questo, la scelta di sospendergli la maglia. Mattia ha avuto un momento di sconforto, cercando di spiegare che per lui non è stato così. Nella puntata di domenica corsa, l’allievo non era presente in studio e non è rientrato. Nei precedenti daytime, Raimondo ha chiamato il suo allievo e gli ha parlato. Ha fatto una richiesta al ballerino: solo così potrà riprendere la maglia.

Amici 21, Mattia ha ancora la maglia sospesa: come può riprenderla, la richiesta di Raimondo

Domenica 28 novembre è andata in onda la puntata di Amici di Maria De Filippi. Purtroppo, ci sono state due eliminazioni, quella di Simone e di Andrea, e un nuovo ingresso, con l’inserimento di un banco. E’ stata la maestra Celentano a chiederlo e così, dopo che i professori hanno espresso il loro parere, Virginia è entrata.

Mattia, l’allievo di latino americano, non era presente in studio. In settimana, Raimondo Todaro, suo maestro, gli ha sospeso la maglia, per il suo atteggiamento considerato superficiale, durante la lezione con i professionisti. In questi giorni, Raimondo ha chiamato il suo allievo in studio e ha fatto una richiesta precisa. Solo così potrà riprendere la maglia. Ma cosa ha chiesto il maestro di danze latine?

Todaro non ha dubbi, Mattia riconquisterà la maglia solo quando riuscirà a fare almeno tre giri a sinistra sul piede sinistro. “Se me li fai adesso, ti do la maglia adesso, se li fai domani mattina, te la ridò domani.. perchè non hai capito niente”, ha detto Todaro. La richiesta è precisa. Mattia, una volta tornato in casetta, ha iniziato a provare, per poter riprendere la maglia. Ci riuscirà? Staremo a vedere!